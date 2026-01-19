Curta-metragem ?Do Meu Lado? será exibido na quinta-feira (22) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Volta Redonda - O Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebe na quinta-feira (22), às 18h30, a primeira edição do Cine Zumbi da temporada 2026. A sessão marca a abertura do calendário anual do projeto e traz a exibição do curta-metragem “Do Meu Lado”, dirigido por Tarcísio Lara Puiati, que provoca reflexões profundas sobre convivência, respeito e diversidade religiosa.

A atividade acontece em alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, data que reforça a importância do diálogo inter-religioso e da garantia da liberdade de crença como direito fundamental.

O filme narra a história de duas vizinhas – uma umbandista e outra protestante – cujas vidas se cruzam de maneira inesperada, quando uma infiltração provoca a abertura de um buraco na parede que separa suas casas. A partir desse acontecimento, o curta propõe uma reflexão sensível sobre intolerância religiosa, preconceitos cotidianos e as possibilidades de diálogo e empatia entre diferenças crenças.

Após a exibição, haverá uma mesa de debate sobre o tema, com Pai Sid Soares como mediador e presença dos debatedores Eduardo Nascimento, jornalista especialista em Legislação e Políticas Culturais; Bárbara Bustamante Costa Braga, Mãe Pequena no Templo de Umbanda Reino dos Orixás (Turo), coordenadora do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Voldac e do Centro de Convivência do Aero Clube; do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique; e de Diana Mara Freitas, Mame’tu N’dange, representante do Terreiro de Axé Omariô de Jurema e coordenadora do Cras São Cristóvão.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, ressaltou a importância de falar sobre intolerância religiosa e agradeceu a parceria com o Conselho Municipal de Cultura. “A gente vai ter a oportunidade de conversar, ouvir e debater com pessoas que vivem dentro do terreiro, e entender o que Volta Redonda tem feito em relação a políticas públicas para proteger e salvaguardar as memórias do povo de Axé da nossa cidade. Vai ser um debate esclarecedor e importante. As pessoas de Axé não querem ser toleradas, mas sim respeitadas e, por isso, a gente abre nossas atividades com esse tema”, disse.