Parceria firmada com o Instituto Besouro vai implantar centro tecnológico para qualificação profissionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/01/2026 16:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), assinou nessa quinta-feira (15), no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, o Termo de Colaboração nº 428/2025 com o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa. A parceria tem como objetivo capacitar jovens do município, com idades entre 15 e 29 anos, por meio de cursos gratuitos voltados à inovação e às novas tecnologias da indústria 4.0, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

O termo foi firmado em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 18.700/2025, e prevê a implantação de um centro de capacitação tecnológica, que levará formação prática e qualificada para jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o investimento na juventude é estratégico para o desenvolvimento do município. “Volta Redonda sempre acreditou que investir nas pessoas é o melhor caminho para o crescimento da cidade. Esse projeto reforça nosso compromisso em preparar os jovens para as profissões do presente e do futuro, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação. Estamos criando oportunidades reais, oferecendo qualificação e perspectivas para que nossa juventude possa se desenvolver e contribuir com o avanço econômico e social do município”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, o projeto atende a uma demanda atual do mercado e reforça o compromisso da gestão com a geração de oportunidades.

“A tecnologia e o mercado caminham juntos. Se a gente não qualifica nossos jovens para as áreas tecnológicas, acaba deixando passar grandes oportunidades. Esse projeto segue as diretrizes da Sejuv, que é gerar oportunidades reais, com capacitação efetiva para que esses jovens possam entrar no mercado de trabalho e gerar emprego e renda”, destacou o secretário.

Centro de Tecnologia

A iniciativa resultará na implantação do Centro de Tecnologia da Juventude (Juvitec), que contará com estrutura completa, incluindo 30 computadores, impressora 3D, drones, kits de robótica e todo o material pedagógico necessário. Serão oferecidas até quatro turmas diárias, com cursos como operador de drone, design de games, robótica, inteligência artificial e fundamentos da indústria 4.0. Ao final da formação, os alunos receberão certificado.

O gestor executivo do Instituto Besouro, Alexander Ladeira Martins, explicou que o projeto é pioneiro fora das grandes capitais. “Este é um dos primeiros projetos de tecnologia com foco na indústria 4.0 no interior do país. Normalmente, iniciativas como essa ficam concentradas nas grandes capitais. Isso demonstra a prioridade de Volta Redonda em investir na juventude, levando inovação para regiões com grande concentração de jovens e índices de vulnerabilidade”, afirmou.

A parceria também foi viabilizada por meio de emenda impositiva do deputado estadual Munir Neto, que ressaltou a importância estratégica da iniciativa.

“Volta Redonda já é reconhecida como a cidade da Melhor Idade, pelo trabalho exemplar com os idosos. Agora, também será a cidade da juventude. Esse centro de tecnologia vai atender cerca de 300 jovens por mês, mais de 3.500 por ano, e representa um avanço enorme na formação da nossa juventude”, destacou o parlamentar.

Após os trâmites administrativos e a liberação dos recursos, a previsão é que o centro seja implantado em até 30 dias, com início das aulas ainda no primeiro semestre. A prefeitura será responsável pelo cadastro e seleção dos jovens, além do acompanhamento e fiscalização da execução da parceria.