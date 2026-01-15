Evento da Secretaria Municipal de Cultura integra a programação da exposição "Hip Hop ? Identidade e Movimento" - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento da Secretaria Municipal de Cultura integra a programação da exposição "Hip Hop ? Identidade e Movimento"Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 15/01/2026 14:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promove no domingo, dia 18, o Baile Charme, das 9h às 12h, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília. A atividade integra a programação cultural da exposição “Hip Hop – Identidade e Movimento”, aberta ao público desde o dia 22 de dezembro e em cartaz até o final de fevereiro.

A exposição é realizada em parceria com o Centro Cultural Fundação CSN, responsável pela cessão das telas que compõem a mostra, fortalecendo a cooperação entre instituições culturais e ampliando o acesso da população a acervos artísticos de relevância.

O evento marca a abertura da agenda cultural de 2026 no espaço e propõe uma experiência que reúne música, dança e artes visuais, levando o baile charme para dentro da galeria. A iniciativa amplia o diálogo entre a cultura urbana e os espaços institucionais de arte, valorizando manifestações que fazem parte da identidade cultural e social do município.

O Baile Charme será comandado pelo DJ Pelezinho, artista de Volta Redonda e fundador do projeto Charme Hits, desenvolvido em parceria com a professora Lúcia Nascimento. A iniciativa tem como proposta o resgate da Black Music, além do incentivo à dança charme e ao passinho, promovendo encontros culturais e fortalecendo a identidade e a memória da cultura negra.

A origem do Baile Charme

A dança e o Baile Charme surgiram no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1970 e 1980, a partir dos tradicionais bailes do movimento Black Rio, responsáveis por difundir a música soul e funk americanos e impulsionar um forte movimento cultural nas periferias cariocas. Esses encontros ultrapassavam o entretenimento, consolidando-se como espaços de convivência, celebração e afirmação da identidade negra.

Com as transformações do cenário musical ao longo dos anos 1980, o Charme se firmou a partir da valorização de ritmos mais suaves e românticos, especialmente o R&B contemporâneo, que passou a embalar danças marcadas pela leveza, pela cadência e pela conexão corporal.

Ao longo do tempo, o Baile Charme consolidou-se como uma expressão relevante da cultura negra brasileira, reunindo música, dança e comportamento em torno de valores como coletividade, respeito e valorização das raízes afro-brasileiras.