Espaço das Artes Zélia Arbex recebe Baile Charme no domingo (18)
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe Baile Charme no domingo (18)
Evento da Secretaria Municipal de Cultura integra a programação da exposição "Hip Hop – Identidade e Movimento" e celebra a cultura da Black Music
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda promove Colônia de Férias de Verão
Edição 2026 do evento será entre os dias 26 e 31 de janeiro em 12 polos espalhados pela cidade; inscrições começam na terça-feira (20)
Volta Redonda promove I Seminário Municipal de Hanseníase
Profissionais da Secretaria de Saúde e da Cadeia Pública Franz de Castro participaram da atividade em alusão ao Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a doença
Prefeitura de Volta Redonda promove atividades em unidades de saúde mental
Em alusão à campanha nacional, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância do cuidado emocional e do diálogo
Volta Redonda conclui montagem de nova usina fotovoltaica que vai gerar economia de cerca R$ 5 milhões por ano
Unidade construída no bairro Nova Primavera, que já passou pelo primeiro teste, terá energia produzida repassada para a Light, em troca de desconto no consumo do Saae-VR
Volta Redonda promove Colônia de Férias para crianças nos Cras
Ação da Assistência Social acontece em janeiro, atendendo menores vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Inscrições devem ser feitas na unidade mais próxima da residência
