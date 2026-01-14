Cerca de 200 profissionais participaram do seminário - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/01/2026 16:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Doenças Infecciosas (CDI) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na manhã desta quarta-feira, dia 14, o I Seminário Municipal de Hanseníase em alusão ao Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a doença. Cerca de 200 profissionais da Atenção Primaria à Saúde, das Clínicas Odontológicas, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), do Consultório na Rua (CnaR), do Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf) e da Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth participaram do evento que aconteceu no campus Aterrado da UFF (Universidade Federal Fluminense).

O tema abordado no seminário foi “Pensando em Hanseníase”, inspirado no tema proposto pelo Ministério da Saúde para o Janeiro Roxo 2026, que é “Janeiro a Janeiro: Vencer a Hanseníase é cuidar do Brasil o ano inteiro”.

O médico Ian Lacerda, que atua na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Padre Josimo, participou do evento e ressaltou a importância da campanha e do seminário, principalmente para profissionais que atuam em contato direto com a população.

“Por mais que a hanseníase seja uma doença bastante conhecida, a prevalência e a incidência, a gente entende que existe um subdiagnóstico. E esse tipo de evento é uma oportunidade de atentarmos melhor a pequenos detalhes, questões da própria consulta, nos alertar que a hanseníase ainda está presente e precisamos intensificar o diagnóstico”, afirmou o médico.

Palestras

Para falar sobre a hanseníase, desde a prevenção, formas de contágio, tratamento e para dar um panorama da doença, com vistas à reafirmação do compromisso com a eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, foram convidados cinco profissionais.

A primeira palestra foi sobre “O que é a Hanseníase! Transmissão, Suspensão Clinica e Classificação”, com a médica dermatologista Camila Cabral de Azevedo Ferreira, do PNCH-VR (Programa Nacional de Controle da Hanseníase em Volta Redonda); na segunda abordagem, a enfermeira Lia Raquel Araújo, da Gerência de Hanseníase – apoiadora da Região Médio Paraíba –, deu o panorama local dos casos da doença, falou sobre os desafios na notificação, as estratégias de controle e da vigilância ativa. O tema foi “Vigilância epidemiológica da hanseníase e Indicadores Epidemiológicos da Hanseníase no Município de Volta Redonda e desafios da Hanseníase para os municípios do Estado do Rio de Janeiro”.

A terceira palestra foi sobre “Manifestações clínicas e tratamento da hanseníase, Sinais e Sintomas, Diagnóstico e Tratamento”, com a bacharel em Enfermagem Cristiane Domingues, que atua na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) como gestora e responsável técnica do Ambulatório Hanseníase, Centro de Referência Nacional em Hanseníase pelo Ministério da Saúde.

A fisioterapeuta Lilian Pinheiro, tecnologista do Ambulatório Souza Araújo, vinculado ao Laboratório de Hanseníase da Fiocruz, que atua na área de Prevenção de Incapacidades Físicas em Hanseníase, falou sobre “Prevenção de Incapacidades Físicas, ANS (Avaliação Neurológica Simplificada) e sequelas da Hanseníase”.

E a última participação foi do palestrante Jorge Ewerton dos Santos Sales, farmacêutico bioquímico, mestre em Ciências Aplicadas à Dermatologia, atuante no apoio ao diagnóstico nas áreas de Análises Clínicas, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Dermatologia Tropical e Micobacteriologia com atenção especial nas capacitações em Hanseníase. O tema abordado foi “Características do Mycobacterium leprae e baciloscopia”.

“A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada em fortalecer a capacitação das equipes de atenção primária e em intensificar a busca ativa de casos, porque cada diagnóstico precoce representa vidas transformadas e menos sequelas. Juntos, vamos avançar no controle e eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública”, disse a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.