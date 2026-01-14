Inscrições devem ser feitas na unidade mais próxima da residênciaFoto: Divulgação/Smas
Volta Redonda promove Colônia de Férias para crianças nos Cras
Ação da Assistência Social acontece em janeiro, atendendo menores vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Inscrições devem ser feitas na unidade mais próxima da residência
Volta Redonda investe em educação no trânsito e Minicidade capacita cerca de 8 mil pessoas em 2025
Projeto da Semop reproduz sistema viário urbano, oferecendo experiências práticas e promovendo capacitação, cidadania e inclusão social
Neto garante reajuste para os servidores em 2026
Percentual mínimo será de 4,26%, referente ao IPCA, que mede a inflação no país, mas pode ser aumentado até a data do anúncio, dependendo da arrecadação
Volta Redonda começa primeira etapa do Revi-VER 2026 com 400 cirurgias de catarata
Programa, lançado em julho de 2021, atinge os 26 mil procedimentos do tipo realizados em mutirões no centro oftalmológico móvel, na Ilha São João, e no Hospital São João Batista
Volta Redonda vai receber unidade do Poupa Tempo na Vila Santa Cecília
Serviço será implantado por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, e vai centralizar atendimentos públicos em um único espaço físico e digital
Guarda Municipal recupera carro furtado em Volta Redonda
Veículo foi identificado por câmeras de monitoramento e localizado após ação integrada com o setor de Inteligência da GMVR
