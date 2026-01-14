Inscrições devem ser feitas na unidade mais próxima da residência - Foto: Divulgação/Smas

Publicado 14/01/2026 13:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promove ao longo do mês de janeiro a Colônia de Férias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A iniciativa é realizada nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município e é voltada para crianças atendidas pelo serviço. Para participar, os responsáveis devem procurar o Cras mais próximo da residência.

O SCFV integra a política pública de Assistência Social e tem como finalidade complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo situações de vulnerabilidade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. O serviço promove a convivência, a socialização e o desenvolvimento de habilidades por meio de atividades coletivas.

Durante o período de férias escolares, a Colônia de Férias tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, integração e aprendizado, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos e garantindo às crianças um ambiente seguro, acolhedor e educativo.

As atividades acontecem em dias alternados, nos turnos da manhã ou da tarde, de acordo com a programação de cada Cras. A agenda inclui brincadeiras e jogos, atividades recreativas, teatro, passeios e a participação especial do Caminhão da Brinquedolândia.

A ação é conduzida por uma equipe composta por orientadores sociais e facilitadores, responsáveis por acompanhar as crianças e assegurar o cuidado, o bem-estar e a qualidade das atividades desenvolvidas.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, a Colônia de Férias reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a proteção social, o desenvolvimento integral das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

“Esse é um momento muito importante para as nossas crianças, pois une diversão, convivência e cuidado. A Colônia de Férias do SCFV fortalece os vínculos familiares e comunitários, e garante um espaço seguro, acolhedor e educativo durante o período das férias escolares”, destacou a secretária.