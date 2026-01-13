A previsão é que a obra seja concluída em 90 dias - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 13/01/2026 14:55

Volta Redonda - Volta Redonda vai ganhar uma unidade do Poupa Tempo na Vila Santa Cecília. As obras para implantação do serviço tiveram início nessa segunda-feira (12), no espaço localizado ao lado do Banco do Brasil, na Rua 33, e no local será construído um quiosque. A unidade será instalada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, dentro do Programa RJ Digital Municípios, coordenado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital. A previsão é que a obra seja concluída em 90 dias.

O Poupa Tempo tem como objetivo centralizar diversos serviços públicos essenciais em um único portal digital e em um espaço físico, facilitando o acesso da população a atendimentos, agendamentos e orientações oferecidos pelos órgãos municipais. A proposta é reduzir a burocracia e tornar o atendimento mais ágil, eficiente e acessível.

Por meio do portal digital, os cidadãos poderão solicitar serviços de forma prática, utilizando celular ou computador. Já a unidade física será voltada principalmente para atender pessoas que ainda não utilizam com frequência os meios digitais, garantindo inclusão, acessibilidade e atendimento humanizado. No formato presencial, a unidade terá capacidade para realizar até 160 atendimentos por dia.

Volta Redonda foi contemplada com a unidade devido à sua importância econômica e social no Sul Fluminense. A expectativa é que o Poupa Tempo comece a funcionar nos próximos meses, após a conclusão das obras, da estruturação do espaço físico e da capacitação das equipes responsáveis pelo atendimento ao público.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto da Silva, destacou a importância da iniciativa para o município. “O Poupa Tempo representa um avanço significativo na forma como o Poder Público se relaciona com o cidadão. Estamos unindo tecnologia, organização e inclusão para oferecer um atendimento mais eficiente, acessível e humanizado à população de Volta Redonda”, afirmou.

A implantação do Poupa Tempo em Volta Redonda representa um avanço na descentralização e modernização do atendimento público, aproximando os serviços da população com mais eficiência, agilidade e conforto.

“Mais uma vez o Governo do Estado é parceiro de Volta Redonda, valoriza o interior do estado e promove mais esse benefício para a nossa população. Agradeço ao governador Cláudio Castro, à equipe da Secretaria de Estado de Transformação Digital, assim como à Cora e sua equipe da Seplag, por mais essa iniciativa, que garante mais cidadania e amplia o acesso da população aos serviços públicos”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.