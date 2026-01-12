Balanço destaca projetos, capacitações e eventos - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 12/01/2026 13:34

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda apresentou o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025, consolidando resultados que reafirmam o compromisso do município com a promoção de políticas públicas voltadas à juventude. Ao todo, foram registrados 18.968 atendimentos diretos, por meio de projetos, capacitações e eventos realizados em diversas regiões da cidade.

Os números evidenciam o fortalecimento das políticas públicas para jovens, com foco na ampliação de oportunidades, na participação social e no desenvolvimento integral da juventude de Volta Redonda.

Ao longo do ano, a Sejuv executou 16 projetos, responsáveis por 13.629 atendimentos diretos, contemplando áreas como cultura, cidadania, educação, conscientização social, empregabilidade, turismo, participação social e ocupação dos espaços públicos.

Entre os destaques está o Mês da Juventude, que promoveu 24 atividades e impactou aproximadamente 8,3 mil jovens; além do projeto Juventude no seu Bairro, que levou ações integradas às comunidades, alcançando cerca de 1.936 jovens. Já o Conexão Consciente contabilizou 1.060 atendimentos, promovendo diálogo, orientação e ações de conscientização.

Outras iniciativas desenvolvidas ao longo do período incluem os projetos Passaporte Cultural, Turistando em VR, Além da Escola, Piloto Cidadão, Jovem Sangue Bom, Fala Tu, Vozes da Juventude e a Roda de Rima no Degase, reforçando o compromisso com a inclusão social, a valorização da cultura jovem e a escuta ativa da juventude.

Na área de empregabilidade, o programa Trampo Jovem realizou 132 encaminhamentos para vagas de emprego, contribuindo diretamente para a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Qualificação profissional

A secretaria também investiu de forma contínua na qualificação profissional, com a execução de seis projetos de capacitação, que atenderam 254 jovens.

Entre as ações estão o Passaporte Universitário, voltado a estudantes do 3º ano da rede pública; os cursos do Telecentro; a Trilha Criativa; e o Se Liga Finanças, desenvolvido em parceria com o Sicoob para jovens aprendizes da prefeitura.

Eventos impactam mais de 5 mil pessoas

Além dos projetos permanentes, a Sejuv apoiou e promoveu oito eventos ao longo do ano de 2025, com público estimado de 5.085 pessoas. A Batalha da Aposta foi o evento de maior alcance, reunindo cerca de 3.220 participantes em 13 edições, sem contabilizar o público do show de abertura do artista Papatinho, que atraiu aproximadamente 5 mil pessoas à Praça Brasil.

Segundo o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, os resultados refletem uma política pública construída de forma participativa e com foco no futuro. “O balanço mostra o quanto avançamos na aproximação com os jovens, levando ações para os bairros e fortalecendo a cultura, a formação e a empregabilidade. Para 2026, o objetivo é ampliar parcerias e alcançar ainda mais jovens, garantindo oportunidades e espaços de escuta”, destacou o secretário.