Para mudar essa realidade, prefeitura promove ações de conscientização e capacitação de condutoresFoto: Divulgação/Semop

Publicado 09/01/2026 16:16

Volta Redonda - O município de Volta Redonda registrou crescimento de mais de 24% nos acidentes com motocicletas em 2025 em relação ao ano anterior. No ano passado, foram 1.249 ocorrências contra 1.007 em 2024. Os números são baseados em levantamento mensal dos atendimentos a condutores no Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede de Urgência e Emergência (RUE), da rede municipal de Saúde.

Apresentaram aumento no número de atendimentos a motociclistas os meses de julho (96%), com 53 vítimas atendidas em 2024 e 104 em 2025; setembro (70%), sendo 99 para 168 de um ano para o outro; outubro (41%) – 99 para 140; seguidos por janeiro (29%); dezembro (22%); abril (21%); novembro (20%); março (12%); fevereiro (10%); junho (7%); e agosto (3%). Apenas o mês de maio apresentou queda de 24% em todo o ano passado.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, compartilhou um dado alarmante sobre segurança no trânsito. Somente no segundo semestre de 2025, o hospital atendeu 740 acidentados de motos, muitos deles com lesões graves e tempo de internação prolongado.

"É meu dever alertar para a gravidade da situação e reforçar a importância da segurança no trânsito, especialmente para os motociclistas. É fundamental que os condutores e passageiros de motos usem equipamentos de proteção adequados, como capacetes e roupas de proteção, e sigam as regras de trânsito.

Nossos profissionais de saúde estão trabalhando arduamente para atender esses pacientes, mas é triste ver tantas pessoas sofrendo lesões graves e, em alguns casos, perdendo a vida”, disse.

“Gente, vamos todos fazer a nossa parte para reduzir esses números! Se você é motociclista, por favor, use o capacete e siga as regras de trânsito. Se você é passageiro, certifique-se de que o condutor esteja seguindo as regras", finalizou, Faria, acrescentando que "juntos, podemos fazer a diferença".

Prefeitura atua na conscientização e capacitação

Para reverter o quadro que preocupa o Poder Público e afeta toda a população, a Prefeitura de Volta Redonda tem intensificado ações, executado programas e projetos para prevenir os acidentes envolvendo motociclistas. Um dos projetos é o Ponto de Apoio para Motoboys Francisco Antônio Mendes Neto (Chicão), ao lado da rodoviária municipal.

“O local é usado para descanso, para fazer as refeições, com conforto e segurança, garantindo a recuperação física e mental desses profissionais que sofrem com o desgaste do trânsito. O projeto deu tão certo que vamos implantar um novo ponto de apoio para motoboys”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que a criação do espaço atende à Lei Municipal nº 6.605 de maio de 2025, originada pelo projeto de lei do vereador Renan Cury.

Mais ações de segurança no trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que administra o Ponto de Apoio para Motoboys, também começou a implantação de nova sinalização em cruzamentos de importantes vias da cidade. A ação demarca áreas próximas aos semáforos, exclusivas para os motociclistas, à frente dos automóveis.

A Secretaria Municipal e Ordem Pública (Semop) atua na repressão a veículos irregulares, além de prevenção e conscientização no trânsito, incluindo abordagens educativas, capacitação para motociclistas habilitados e formação de futuros condutores.

“Atuamos com uso de tecnologia, com mais de duas mil câmeras do Ciosp; fiscalização constante, com patrulhamentos e ações educativas; e a participação da sociedade, por meio de denúncias de irregularidades. Nosso foco é reduzir os acidentes e preservar vidas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Entre as iniciativas estão a campanha “No Corre com Segurança”, campanha que aconteceu no Ponto de Apoio para Motoboys e entregou 100 antenas corta-pipa para motociclistas, além de orientar sobre segurança no trânsito.

A Semop também oferta, a motociclistas habilitados, o curso “Pilotagem Segura e Cidadã”, que ensina técnicas preventivas e de direção defensiva. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99288-5500.

Para crianças e jovens, a secretaria tem os projetos “Guarda Mirim” e “Piloto Cidadão”, que oferecem noções de segurança no trânsito, este último voltado a adolescentes de 14 a 17 anos, com o atrativo do kart. Além da “Minicidade do Trânsito”, que ensina sobre comportamento seguro nas vias, utilizando um espaço que reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização.

“O Poder Público está trabalhando para reduzir esses números, e conta com o apoio da população para salvarmos vidas. Vamos juntos fazer um trânsito mais seguro para todos”, destacou o prefeito Neto.