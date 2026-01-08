Homem foi levado para a 93ª DP, em Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Homem foi levado para a 93ª DP, em Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 08/01/2026 13:36

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda prendeu, nessa quarta-feira (7), um homem de 40 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila Americana. A ação foi realizada por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, que vem reforçando o policiamento naquela região.

Os agentes estavam entre a ruas Venezuela e Santa Luzia, nas proximidades do Clube Flamenguinho, quando avistaram dois homens em uma motocicleta. Durante a verificação inicial, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos – de 40 e 27 anos –, porém o mais velho admitiu possuir drogas em sua residência, afirmando que estaria “guardando o material” para terceiros, sem revelar quem seria o dono.

Com a autorização do morador, os agentes se dirigiram ao imóvel, que fica no bairro Vila Americana, onde localizaram, escondidos em diferentes pontos da casa, porções de crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para endolação e dois aparelhos celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), junto com os dois suspeitos.

Na unidade policial, ambos foram ouvidos e o mais velho permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Já o outro homem foi liberado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a prisão faz parte de um trabalho de enfrentamento ao crime na Vila Americana, que tem sido reforçado com mais câmeras de monitoramento da Semop e o policiamento ostensivo da Polícia Militar.

“Estamos atuando tanto na prevenção quanto no apoio operacional às forças policiais, com melhorias urbanas, tecnologia e presença constante do Poder Público. Nosso objetivo é garantir a tranquilidade aos moradores e comerciantes. É Volta Redonda cada vez mais segura”, afirmou o secretário.