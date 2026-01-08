Arquibancadas passam por reforma geral para receber a torcida - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/01/2026 13:31

Volta Redonda - O Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda, se prepara para receber os primeiros jogos da temporada 2026 de futebol. A primeira partida, entre os times do Flamengo e Portuguesa, pela série A do Campeonato Carioca, será no próximo domingo, dia 11, às 18h. As equipes vão encontrar o gramado totalmente revitalizado e a torcida será recebida com melhorias nas arquibancadas do estádio.

De acordo com o administrador do Raulino, Milton Alves de Faria, parte dos 7.350 metros quadrados de grama – cerca de 1,2 mil – foi substituída e o restante foi tratado e revitalizado.

“Trocamos toda a parte do gramado que ficou sob o hospital de campanha – instalado durante a pandemia de Covid-19 pela gestão anterior da prefeitura – que estava muito prejudicado. Fizemos a revitalização em todo o resto e o campo vai estar num excelente estado no domingo, dia 11 de janeiro”, afirmou Milton Alves Faria, acrescentando que, na última semana, representantes do Flamengo fizeram uma visita técnica ao estádio e ficaram satisfeitos com o que viram.

A estrutura para receber os torcedores também passa por reforma. Entre os principais serviços executados no Estádio da Cidadania estão a impermeabilização das arquibancadas e a pintura geral do estádio. Além de impermeabilizada, a parte de alvenaria da arquibancada será pintada, assim como os assentos e toda estrutura metálica do Raulino. A administração do estádio afirmou que o trabalho foi intensificado nesta semana para que esteja tudo pronto para os próximos jogos.

Além da partida entre Flamengo e Portuguesa, no domingo, dia 11, já estão marcados para o Estádio da Cidadania os jogos do Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço, contra o Boavista, na quarta-feira, dia 14, às 17h; e também contra o Flamengo, no sábado, dia 17, às 21h30.

“Um dos nossos maiores orgulhos foi reinaugurar o Raulino de Oliveira, totalmente modernizado, lá em 2004. E o Estádio da Cidadania que se tornou precisa de manutenção constante. Essas melhorias são muito importantes para que o torcedor possa ter maior comodidade, e os jogadores um local que permita um bom trabalho”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Raulino ganhou status de Estádio da Cidadania após reconstrução

O Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira passou a ser mais conhecido como Estádio da Cidadania depois da reinauguração em 2004, na segunda gestão do prefeito Antonio Francisco Neto à frente da Prefeitura de Volta Redonda (hoje, ele está no sexto mandato). A reconstrução fez do espaço um dos grandes orgulhos de Volta Redonda. Há mais de duas décadas, além dos jogos de futebol, o Raulino passou a concentrar serviços de saúde, educação e social.

O estádio com arquibancadas de tábuas de madeira passou a ser um dos mais modernos do país e um exemplo de ocupação social. Além de ser a casa do Voltaço, o estádio, nesses mais de 20 anos, abrigou partidas da seleção brasileira e até da seleção italiana.

Espaço do futebol

Na estrutura voltada para o futebol estão incluídos vestiários para as equipes e arbitragem, salas de aquecimento, sala de imprensa e cabines para transmissão de rádios e TV. A capacidade total é para um público de 21 mil pessoas, divididas entre arquibancadas, tribuna de honra e camarotes. Tudo para poder receber bem a equipe, os atletas e os profissionais que trabalham na cobertura dos jogos.



Complexo de saúde, educação e social

O Estádio da Cidadania, um orgulho pelo lado esportivo, também tem o lado social, abriga serviços da Saúde e da Educação. “Mais de cinco mil pessoas passam pelo estádio por dia. Costumo dizer que lá no nosso estádio, de vez em quando tem jogo. Mas todo dia é dia de atendimento na Saúde, na Educação e no Social”, reforçou o prefeito, que idealizou o novo modelo.

Os polos de Saúde, Educação e Serviço Social ficam embaixo das arquibancadas e contam com a Policlínica de Saúde com 16 especialidades médicas e um centro de imagens – que também passa por reforma e ficará ainda mais moderno – para realização de exames; a Ótica da Cidadania, que oferece óculos gratuitos a idosos, estudantes da rede pública e pessoas com deficiência; o Espaço de Cuidado em Saúde, unidade do Programa de Saúde Mental da rede municipal de saúde de Volta Redonda.

Há ainda um espaço para fisioterapia, um centro de reabilitação de cardíacos e a Clínica da Dor, para recuperação de dores crônicas e agudas com pilates, RPG e osteopatia. Todos os serviços são administrados pela Prefeitura de Volta Redonda e mantidos com apoio do Governo do Estado e do Sistema Único de Saúde (SUS).

O estádio também disponibiliza um projeto inédito no Brasil: a Academia da Vida. Trata-se de uma escola específica para atender a terceira idade, que tem os cursos de “Letramento”, “Português Básico” e “Matemática Básica” como porta de entrada. A partir do momento em que o aluno começa um dos quatro cursos de formação, pode escolher a matéria que deseja fazer a extensão, entre eles: Inglês, Bem Viver (Saúde), Informática, Teatro, Dança e Arte.

O local ainda conta com a Academia de Musculação para a Melhor Idade, com professores especializados, com atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).