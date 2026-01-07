A campanha será destinada a jovens de 15 a 19 anosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Volta Redonda amplia para junho de 2026 prazo para imunizar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV
Campanha do Ministério da Saúde quer alcançar meninos e meninas que não receberam a vacina na idade recomendada. Imunizante está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde
Ação da Prefeitura de Volta Redonda e Polícia Civil fecha canil clandestino e resgata cães vítimas de maus-tratos no Siderlândia
Dos 12 cães da raça Spitz Alemão encontrados, oito eram adultos e quatro filhotes, sendo que um já estava sem vida. Proprietária foi detida em flagrante e animais passam por avaliação veterinária
Moto roubada é recuperada em ação conjunta entre Guarda Municipal de Volta Redonda e Polícia Civil
Veículo foi localizado no bairro Siderlândia após denúncias e a troca de informações entre as corporações
Prefeitura de Volta Redonda atende mais de 2 mil pessoas com passeio turístico gratuito
Iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo promove city tours temáticos para moradores e visitantes
Assistidas pela Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda são beneficiadas por sistema de navegação do paciente implantado no H.FOA
Serviço de assistência individualizada diminui tempo entre a primeira consulta e a cirurgia nos casos de câncer de mama
Prefeitura promove força-tarefa contra a dengue no Verde Vale e Nova Esperança nesta quinta-feira (8)
Mutirão contará com tenda educativa, panfletagem, visitas domiciliares e retirada de materiais inservíveis
