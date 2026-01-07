A campanha será destinada a jovens de 15 a 19 anos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou até o primeiro semestre de 2026 a estratégia de resgate vacinal contra o HPV (Papilomavírus Humano) destinada a jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade recomendada, entre 9 e 14 anos. O município segue a orientação do Ministério da Saúde, que estendeu a campanha prevista para encerrar em dezembro de 2025, garantindo o acesso desse público à imunização.

A vacina contra o HPV é segura e fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, por exemplo. Os jovens que formam o público-alvo da campanha, ou estão na idade de se imunizar, devem procurar a unidade da Atenção Primária à Saúde – unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) mais próxima de casa.

A vacina é gratuita e confere proteção contra quatro subtipos do vírus mais comuns no Brasil, com 98% de eficácia, em imunização com esquema de dose única.

A vacinação é o meio mais eficaz de prevenção contra o vírus. Ela estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos que combatem o vírus. O HPV pode causar lesões genitais pré-cancerosas e verrugas genitais, e pode levar ao desenvolvimento de câncer de colo do útero, pênis, ânus, vulva, vagina, boca e garganta. O foco é sempre a prevenção, uma vez que o imunizante do HPV reduz drasticamente o risco do câncer.

A vacina HPV quadrivalente, incorporada em 2014 no Calendário Nacional de Vacinações do Brasil, protege contra os pós virais de HPV 6, 11, 16 e 18. A prevenção primária por intermédio da vacinação contra o HPV é, portanto, essencial para a prevenção dos cânceres relacionados a esse vírus e outras doenças associadas.

Sobre o HPV

O Papilomavírus Humano (HPV) pode infectar a pele e as mucosas do trato ano-genital e ocasionar o câncer de colo de útero, o terceiro tumor mais frequente na população feminina – atrás do câncer de mama e do colorretal – e a quarta principal causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

A infecção pelo HPV é muito frequente, mas transitória, regredindo espontaneamente na maioria das vezes. Nos casos em que a infecção persiste, a causa é um tipo viral oncogênico, ou seja, com potencial para causar câncer. O vírus pode ocasionar lesões precursoras que, se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para o câncer.

