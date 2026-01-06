Mutirão contará com tenda educativa, panfletagem, visitas domiciliares e retirada de materiais inservíveisFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeitura promove força-tarefa contra a dengue no Verde Vale e Nova Esperança nesta quinta-feira (8)
Mutirão contará com tenda educativa, panfletagem, visitas domiciliares e retirada de materiais inservíveis
Prefeitura promove força-tarefa contra a dengue no Verde Vale e Nova Esperança nesta quinta-feira (8)
Mutirão contará com tenda educativa, panfletagem, visitas domiciliares e retirada de materiais inservíveis
Encontro de Folias de Reis abre calendário cultural de 2026 em Volta Redonda
Apresentações no dia 10 (sábado) reforçam tradição centenária e mobilizam famílias da região
Volta Redonda promove Férias Inclusivas com atividades de lazer e cultura gratuitas
Crianças, jovens e adultos com deficiência podem se inscrever para passeio no Zoo-VR na sexta (9) e sessão de Cinema Inclusivo no sábado (10)
Volta Redonda abre inscrições para processo seletivo simplificado na área da Educação
Interessados podem se inscrever até o dia 12 de janeiro de forma online
‘Juventude no Seu Bairro’ alcança duas mil pessoas atendidas e reforça cidadania em Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude percorreu três bairros em 2025, levando serviços gratuitos, inclusão social e acesso a direitos básicos à população
Volta Redonda lança projeto de conscientização para prevenção de acidentes com coletores de lixo
Iniciativa visa minimizar riscos causados pelo descarte inadequado de materiais perfurocortantes, como agulhas e vidros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.