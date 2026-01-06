Mutirão contará com tenda educativa, panfletagem, visitas domiciliares e retirada de materiais inservíveis - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/01/2026 16:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realiza nesta quinta-feira, dia 8, uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros Verde Vale e Nova Esperança. A ação contará com a instalação de tenda educativa sobre a dengue, panfletagem e orientações diretas à população.

Agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão os imóveis dos bairros, realizando vistorias, eliminando possíveis focos do mosquito e reforçando as medidas de prevenção junto aos moradores. A mobilização também terá o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que disponibilizará caminhão e retroescavadeira para a retirada de materiais inservíveis que possam servir de criadouros do mosquito.

As ações de combate à dengue e de educação em saúde continuam sendo intensificadas em outros bairros do município, reforçando o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a saúde pública e a prevenção de doenças. Na última força-tarefa realizada no bairro Santa Cruz, as equipes vistoriaram 432 imóveis e retiraram três caminhões de materiais que poderiam servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com Silmar Ferreira Gomes, coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, o envolvimento da população é essencial para o sucesso das ações. “Neste período de forte calor e chuvas frequentes, estamos intensificando nossas ações com as forças-tarefa nos bairros, entrando nas casas, orientando os moradores e recolhendo materiais que possam acumular água. Mas é fundamental que a população faça a sua parte, cuidando dos quintais e eliminando qualquer recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito”, ressaltou.