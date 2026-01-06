A ação reforça o compromisso do município com a inclusão social e o acesso a atividades gratuitas de lazer e cultura - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), realiza nesta sexta-feira e sábado, dias 9 e 10, a ação Férias Inclusivas, voltada a crianças, jovens e adultos com deficiência. A ação reforça o compromisso do município com a inclusão social e o acesso a atividades gratuitas de lazer e cultura.

Na sexta-feira, 9, acontece a atividade Férias Inclusivas – Zoo-VR, no Parque Zoológico Municipal, das 9h30 às 11h30. O passeio contará com 57 vagas, incluindo transporte inclusivo, com busca e retorno dos participantes em suas casas por meio do ônibus do programa Transporte Cidadão. As inscrições podem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/UmxrAbmVKjftybk96.

No sábado, 10, será a vez do Cinema Inclusivo, com realização de uma sessão no Cine Araújo, no Shopping Park Sul, com a exibição do filme nacional “D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion”, às 11h. O transporte e o lanche serão de responsabilidade dos participantes, e as inscrições podem ser feitas em: https://forms.gle/kcvNiYwYTPaB7XB6A.

O secretário da SMPD, Washington Uchôa, reforça a importância dessas iniciativas. “A inclusão se constrói com acesso à educação, cultura, lazer e convivência social. Essas ações permitem que as pessoas com deficiência sejam vistas, ouvidas e participem plenamente da vida em sociedade. Nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades e garantindo acolhimento e visibilidade para esse público”, destacou o secretário.