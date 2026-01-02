Município se consolida como cidade inclusiva, oferecendo programas educativos, culturais e de assistência social para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Município se consolida como cidade inclusiva, oferecendo programas educativos, culturais e de assistência social para pessoas com deficiênciaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 02/01/2026 14:20

Volta Redonda - Volta Redonda avançou significativamente em 2025 na oferta de serviços voltados a pessoas com deficiência (PCDs), promovendo ações que fortalecem inclusão, autonomia e qualidade de vida. O município registrou 817 pessoas com deficiência cadastradas no Censo Municipal promovido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), além de entregar 910 Carteirinhas de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

A prefeitura, por meio da SMPD, investiu em iniciativas de apoio e acessibilidade, como a doação de 1.438 colares do girassol e quebra-cabeças e 520 abafadores de ruído, além de realizar 800 atendimentos para mães atípicas no projeto “Cuidando de Quem Cuida”. A assessoria jurídica para PCDs atendeu 300 pessoas, esclarecendo direitos e garantindo cidadania, enquanto a Central de Intérpretes registrou 4.596 atendimentos.

No campo educacional, a cidade celebrou a formatura de 25 estudantes com deficiência em Administração de Empresas pelo Diploma Cidadão, com 139 alunos matriculados atualmente e mais de 130 inscritos para 2026. O Curso de Libras manteve 525 alunos ativos, promovendo comunicação e inclusão. Além disso, o Banco de Currículos de PCDs conta com mais de 180 cadastros, fortalecendo oportunidades de emprego.

Para facilitar a mobilidade, o programa Transporte Cidadão realizou 172 atendimentos semanais, e a prefeitura também garantiu transporte para eventos como Conexão Mega Cidadania, Olimpede 2025, ExpoVR e passeios educativos, beneficiando dezenas de pessoas com deficiência.

Entre ações culturais e de lazer, foram realizadas sessões de Cinema Inclusivo, passeios à Toca do Coelho, ao Parque Aquático de Volta Redonda, ao AquaRio, Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR) e viagens a Campos do Jordão e Paraty, beneficiando centenas de cidadãos.

Programas inovadores como Óculos Inteligentes para cegos e Bengala Sensorial ampliaram o acesso à tecnologia assistiva. Além disso, a prefeitura promoveu iniciativas de inclusão social e acessibilidade, como cardápio em Braille e letras grandes no Restaurante Sabor & Aroma, vistoria de elevadores de ônibus, empréstimos de itens de mobilidade e orientações sobre Passe Livre Interestadual.

Impacto positivo

O secretário municipal da Pessoas com Deficiência, Washington Uchôa, destacou o impacto das políticas públicas. “Cada ação que realizamos é pensada para garantir que as pessoas com deficiência tenham autonomia, inclusão e oportunidades iguais. Em Volta Redonda, avançamos na saúde, educação, transporte, lazer e tecnologia assistiva, promovendo cidadania e dignidade a todos”, afirmou o secretário.

O impacto das políticas públicas também é sentido pelas famílias atendidas. Rosiane Souza de Oliveira, mãe de João Lucas, contou que quando chegou em Volta Redonda a vida estava totalmente desorganizada. “Meu filho tem TEA e eu não sabia como ajudá-lo, nem como lidar com a situação. Aqui encontrei orientação, acolhimento e recursos que eu nem imaginava. Recebi apoio psicológico, instruções sobre terapias, transporte, benefícios sociais e até atividades educativas para ele. Foi um momento transformador que mudou completamente nossa rotina”, relatou a mãe emocionada.

Graciane Monteiro de Paula, mãe de Eduardo, reforçou a importância da SMPD. “Antes de conhecer os serviços da secretaria, minha vida era confusa. Eu não tinha informações sobre médicos, terapias, transporte ou benefícios disponíveis. A SMPD me orientou detalhadamente, me ensinou como solicitar o Passe Livre Interestadual e como cadastrar meu filho no CIPTEA. Hoje, me sinto segura e preparada para dar ao meu filho o acompanhamento que ele precisa. A ajuda que recebemos aqui fez toda a diferença em nossas vidas”, explicou Graciene.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou o compromisso da cidade com a inclusão. “Trabalhamos para que cada cidadão com deficiência tenha acesso a serviços de qualidade e possa participar plenamente da sociedade. Essas iniciativas transformam vidas e promovem igualdade.”