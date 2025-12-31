Evento aconteceu na noite dessa terça-feira, dia 30, na Praça Brasil, e contou com oito shows de grandes nomes da música evangélica - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento aconteceu na noite dessa terça-feira, dia 30, na Praça Brasil, e contou com oito shows de grandes nomes da música evangélicaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/12/2025 14:48

Volta Redonda - O Réveillon da Paz 2026 em Volta Redonda teve início na noite dessa terça-feira, dia 30, com o Festival Gospel, que reuniu milhares de fiéis na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), contou com shows de oito grandes nomes da música evangélica: Samuel Messias, Adriano Gospel Funk, Mattos Nascimento, Samuel Miranda, Willian Nascimento, pastor Eloi Oliveira, Sai da Tenda e Kleber Lucas.

“Abrimos as celebrações do Réveillon em uma noite muito especial, com um evento para toda a família, reunindo música de muita qualidade, fé e, principalmente, cultura acessível a todos. Só temos que agradecer a parceria com a Funarj, que, não apenas hoje, mas durante todo o ano, proporcionou muitos shows e momentos marcantes para a nossa cidade”, agradeceu o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Emocionada durante os shows, Rosana Evaristo, de 47 anos, moradora do Santo Agostinho, parabenizou a realização do evento.

“Sem palavras para descrever, porque foi tudo muito maravilhoso mesmo. Uma noite emocionante, de louvor e reflexão com muitos artistas que escuto no dia a dia. Só tenho a agradecer por este momento muito especial”, disse Rosana, que estava acompanhada do marido Roberto e dos filhos Luna e Ravi.

Já Júlia Ramos, de 25 anos, veio de Barra Mansa acompanhada da sua amiga Patrícia para poder participar do evento.

“Quando vimos os artistas que iriam participar, na hora mandei mensagem para a minha amiga e falei que iríamos vir. O evento foi muito legal mesmo, nem a chuva atrapalhou. Posso dizer que saio daqui hoje renovada”, destacou.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também elogiou o Festival Gospel. “Um evento especial, com a presença de muitas famílias, que iniciaram a celebração do Réveillon com muita fé, respeito e união. Parabéns para todos que participaram desse evento, que, com certeza, promoveu momentos de harmonia, esperança e paz”, afirmou.

Show da virada

A programação do Réveillon da Paz 2026 segue nesta quarta-feira, dia 31, novamente na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com dois shows. O cantor Jotta Araújo sobe no palco a partir das 21h30 para começar os trabalhos. Na sequência, após a contagem para a virada do ano, o tradicional grupo Fundo de Quintal agita o público com muito samba raiz.