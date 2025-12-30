Projeto em parceria entre a prefeitura e a AAP-VR beneficia idosos em situação de vulnerabilidade com consultas oftalmológicas e exames especializados - Foto: Divulgação/AAPVR

Projeto em parceria entre a prefeitura e a AAP-VR beneficia idosos em situação de vulnerabilidade com consultas oftalmológicas e exames especializadosFoto: Divulgação/AAPVR

Publicado 30/12/2025 14:20

Volta Redonda - O projeto Melhor Visão, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), alcançou resultados expressivos e transformou a vida de milhares de idosos em 2025. A iniciativa garantiu atendimento gratuito – consultas oftalmológicas e exames especializados – a mais de 5 mil pessoas idosas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, além de 9.241 atendimentos entre primeiro atendimento e revisão desde dezembro de 2024 até novembro de 2025.

Os números demonstram não apenas a demanda constante do público-alvo, mas também a confiança da população idosa no serviço ofertado, que se destaca pela qualidade, acolhimento e acompanhamento contínuo.

“Um projeto que com quase um ano já é um sucesso, beneficiando quem mais precisa. Nossa Melhor Idade é prioridade em nosso governo e, por meio de parcerias como a com a Associação dos Aposentados e Pensionistas, estamos conseguindo avançar ainda mais no cuidado com nossos idosos. E vamos avançar ainda mais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A diretora de saúde da AAP-VR, Ana Rosa Machado Furtado, destacou a importância do projeto. “Estamos muito satisfeitos com o projeto Melhor Visão, que pode proporcionar exames de alta resolução aos nossos associados, melhorando sua qualidade visual e trazendo benefícios para nós com os aparelhos advindos do projeto. Até o momento quase 5 mil pessoas com 60 anos ou mais fizeram os exames. Esse número aumenta quando incluímos os de faixa etária abaixo de 60. Agradecemos muito ao projeto e esperamos que tenhamos novos para atendermos bem as pessoas da nossa melhor idade em situação de vulnerabilidade”, disse.

Com a modernização da estrutura e a ampliação da capacidade de atendimento, o Melhor Visão passou a oferecer consultas oftalmológicas completas, exames especializados e retorno garantido para verificar se o problema de saúde ocular foi solucionado – um ponto fundamental para a segurança e o bem-estar dos pacientes.

Segundo a direção da AAP-VR, os feedbacks recebidos dos idosos atendidos são extremamente positivos, muitos relatando melhora significativa na visão, no conforto, na autonomia e, principalmente, na qualidade de vida.

“Quero registrar aqui a minha experiência com o projeto Melhor Visão, que trouxe muitos benefícios para mim. Fui muito bem atendida desde o primeiro contato. A equipe me recebeu com atenção, paciência e profissionalismo, criando um ambiente onde me senti segura para tirar todas as minhas dúvidas. Eu estava com dificuldade para entender qual era o grau correto de óculos que deveria usar, e isso me deixava insegura no dia a dia. No entanto, durante o atendimento, os profissionais foram excelentes: explicaram tudo de forma clara, fizeram todas as avaliações necessárias e me orientaram com precisão. Graças a esse cuidado, finalmente consegui entender e solucionar o problema que eu tinha”, comentou Elisabeth Ventura dos Santos, idosa atendida pelo projeto.

O projeto é viabilizado graças ao apoio conjunto da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, CSN, Banco Daycoval, Oliveira Trust, Conselho Municipal de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI) e Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Volta Redonda (FMDI-VR).