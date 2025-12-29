Seis procedimentos de ortopedia aconteceram na sexta-feira e no sábado, dias 26 e 27Foto: Divulgação/HSJB
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, promove mutirão de cirurgias no feriado prolongado de Natal
Seis procedimentos de ortopedia aconteceram na sexta-feira e no sábado, dias 26 e 27
Kleber Lucas e Mattos Nascimento são confirmados como novas atrações do Festival Gospel de Volta Redonda
Cantores se juntam a Samuel Miranda, Willian Nascimento e ao pastor Eloi Oliveira para o evento desta terça-feira (30), na Praça Brasil
Palco Sobre Rodas leva cultura, arte e entretenimento a mais de 35 mil pessoas em 2025
Iniciativa, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e patrocínio da Light e da Sesec-RJ, percorreu 70 bairros durante o ano
Saúde de Volta Redonda encerra Primavera Rosa com milhares de atendimentos e reforça prevenção ao câncer
Iniciativa mobilizou unidades básicas e intensificou a campanha para o cuidado integral à saúde da mulher no município
Mais de 4,3 mil idosos participam de atividades para a Melhor Idade em Volta Redonda em 2025
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, envolveu os 70 Grupos de Convivência da cidade em ações ao longo do ano
Hemonúcleo de Barra Mansa terá atendimento para coleta nos dias 29 e 30 de dezembro
Unidade estará fechada nos dias subsequentes, voltando a abrir em 05 de janeiro; coletas de sangue são realizadas das 07 às 11h
