Seis procedimentos de ortopedia aconteceram na sexta-feira e no sábado, dias 26 e 27 - Foto: Divulgação/HSJB

Publicado 29/12/2025 13:55

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou mutirão de cirurgias durante o feriado prolongado de Natal. Seis pacientes passaram por procedimentos da especialidade ortopedia entre a sexta-feira, dia 26, e sábado, dia 27, passados.

Na última sexta-feira, uma mulher de 62 anos passou por uma osteossíntese de fratura – cirurgia para fixar os fragmentos ósseos usando materiais metálicos (placas, hastes, parafusos, pinos) para alinhar e estabilizar o osso – de tornozelo esquerdo; e um homem de 37 anos por osteossíntese de fratura de tornozelo direito. As duas cirurgias ficaram a cargo do médico Rafael Coelho.

No sábado, uma mulher de 52 anos fez uma videoartroscopia – cirurgia minimamente invasiva – no joelho esquerdo com o médico Raphael Marchitto; outra mulher de 61 anos fez a desinserção e reinserção de Aquiles direito – procedimento cirúrgico para tratar lesões graves ou crônicas na área onde o tendão se conecta ao osso do calcanhar – com o médico Vinícius.

No mesmo dia, um homem de 70 anos passou por tenorrafia de tendão – cirurgia que sutura as duas pontas de um tendão rompido ou danificado, unindo-as para restaurar a função e a força – de quadríceps esquerdo; e outro, de 54 anos, por osteossíntese de fratura de fêmur direito. Ambos procedimentos executados pelo médico Raphael Marchitto.

De acordo com o diretor-Geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria, a implementação dos mutirões de cirurgias em feriados ou finais de semana – iniciados em 2021 – têm permitido à unidade oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, além de manter o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana, sem esquecer dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“Ainda fizemos outras três cirurgias no último dia 24, véspera de Natal, e já estamos montando a programação para o feriado prolongado de Ano Novo. Vamos ofertar novos procedimentos nos dias 31 de dezembro e 2 e 3 de janeiro”, contou Faria.

“Graças à dedicação das equipes do Hospital São João Batista e do nosso vice-prefeito Sebastião Faria, a unidade tem conseguido ampliar o número de pessoas atendidas, batendo recordes sucessivos em relação ao número de cirurgias. E vamos melhorar ainda mais com a ampliação do hospital, que está na reta final das obras e aquisição de equipamentos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.