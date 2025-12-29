Hemonúcleo irá funcionar nos dias 29 e 30 de dezembro - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 29/12/2025 13:28

Barra Mansa - Neste fim de ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa funcionará em horário normal para coleta de sangue na segunda-feira, dia 29, e na terça-feira, dia 30. As doações são captadas das 07h às 11h.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, o ano apresentou um resultado positivo, o que permitiu atender tanto as demandas eletivas quanto os casos de urgência. Ainda assim, ela reforça que é muito importante que as pessoas continuem doando sangue.

"Mesmo durante as festas e a virada do ano, a doação não pode parar, já que manter os estoques de bolsas de sangue é essencial para garantir o atendimento a quem precisa. Precisamos da colaboração do maior número de pessoas para abastecer nossos centros de coleta e iniciar um ano com o estoque estabilizado", frisou.

Ainda de acordo com a coordenadora da unidade, para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. "No caso dos idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já para menores de idade, o ato só pode ocorrer com autorização de seus responsáveis. O voluntário precisa estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso a pessoa tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização", explicou.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para outras informações é o: (24) 3512-0788.