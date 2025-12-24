Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mental - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mentalFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/12/2025 14:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu durante o mês uma série de ações de Natal na Rede de Atenção Psicossocial (Raps). A programação envolveu os três Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Adulto, Infantil, Álcool e Drogas, o Ambulatório de Saúde Mental e as Residências Terapêuticas do município.

As atividades reuniram usuários, pacientes, moradores das residências terapêuticas e profissionais em momentos de confraternização, convivência e troca de experiências. Almoços coletivos, dinâmicas de grupo, apresentações e celebrações simbólicas marcaram a programação, fortalecendo vínculos e promovendo a inclusão social.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) voltados ao atendimento de pessoas com sofrimento psíquico ou transtornos mentais, incluindo demandas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O trabalho nas unidades prioriza o cuidado em liberdade, a autonomia e a reinserção social, oferecendo atenção humanizada e integrada à comunidade.

De acordo com o coordenador executivo da Divisão Técnica de Saúde Mental de Volta Redonda, William Aquino, ações como essas contribuem diretamente para o processo terapêutico.

“Esses momentos fortalecem a autoestima, o sentimento de pertencimento e aproximam usuários e equipes, reforçando o cuidado integral em saúde mental”, destacou.

As ações de fim de ano reafirmam o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com uma política pública de saúde mental baseada no cuidado humanizado, na valorização das relações humanas e na promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos.