Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mentalFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda realiza ações de Natal na Rede de Atenção Psicossocial
Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mental
Prefeitura de Volta Redonda realiza ações de Natal na Rede de Atenção Psicossocial
Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mental
Prefeitura de Volta Redonda certifica mais de 3 mil formandos pelo Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda em 2025
Iniciativa ampliar oportunidades de trabalho e autonomia para moradores em situação de vulnerabilidade; desde 2021, aproximadamente sete mil pessoas já foram certificadas
Ordem Pública de Volta Redonda realiza operação e reforça segurança na Vila Americana
Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairro, enquanto outro equipamento foi reposicionado
Moradores do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda recebem a visita do Papai Noel
Bom Velhinho esteve na instituição na tarde desta terça-feira (23), quando entregou presentes e levou alegria para a Terceira Idade
Formatura do Curso de Libras celebra inclusão e acessibilidade em Volta Redonda
Cerimônia marcou a conclusão da formação anual e reforçou o compromisso do município com a promoção da comunicação e da cidadania da comunidade surda
Prefeitura de Volta Redonda entrega reforma e revitalização de área de lazer a moradores do Retiro
Praça de Lazer Adelino Gonçalves Corrêlo também ganhou espaço de convivência com ar-condicionado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.