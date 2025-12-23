A cerimônia aconteceu o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 23/12/2025 12:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), realizou na noite dessa segunda-feira (22) a cerimônia de formatura do Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. O evento reuniu formandos, familiares, autoridades e representantes da sociedade em um momento de celebração e reconhecimento pelo empenho dos alunos.

A solenidade celebrou a formação de 160 alunos neste ano e evidenciou o comprometimento dos participantes que, ao longo do período de formação, se dedicaram ao aprendizado da Libras, contribuindo para o fortalecimento das políticas de inclusão e acessibilidade no município. Desde que o curso foi criado, ele já contou com 31 turmas, totalizando 458 formandos, reforçando o sucesso da iniciativa e seu impacto na promoção da acessibilidade e cidadania da comunidade surda.

Neste ano, o curso foi realizado em um formato diferenciado, com formação contínua ao longo de um ano, iniciada em março e concluída em dezembro, ampliando o tempo de aprendizado e aprofundamento dos conteúdos voltados à Língua Brasileira de Sinais.

Uma das formandas, Sara Souzah, de 31 anos, moradora do bairro Siderlândia, destacou a importância da iniciativa e compartilhou sua trajetória com a Libras. “Eu conheci a Libras ainda na adolescência e me encantei quando vi, pela primeira vez, um surdo sinalizando. Sempre tive o desejo de aprender, mas na época não tinha condições financeiras, nem facilidade de encontrar um curso. Esse sonho ficou guardado até que conheci o curso oferecido pela prefeitura. Ele mudou a minha vida”, relatou a formanda.

Ela contou ainda que, a partir da formação, novas oportunidades surgiram. “Comecei trabalhando na área administrativa e hoje já consigo fazer atendimento com pessoas surdas. Eu me inseri na comunidade surda, fiz amigos e passei a entender o quanto esse trabalho é importante. Em atendimentos no médico, no banco ou em qualquer serviço, nós somos a ponte da comunicação, a voz e os ouvidos dessas pessoas. Isso é algo que me dá muito prazer e honra exercer”, completou.

O curso de Libras é gratuito e foi ministrado por professores surdos com formação em ensino: Sandra Duarte, Juliane Brizola, Tiago Duarte e João Paulo. A coordenação administrativa ficou a cargo de Douglas Villas, e a coordenação pedagógica foi realizada por Eliete Guimarães. A capacitação é destinada à comunidade em geral, além de profissionais que buscam se adequar à legislação vigente sobre inclusão da comunidade surda.

A formação contempla ainda servidores de escolas e colaboradores de empresas público-privadas que atuam diretamente com a integração da comunidade surda e necessitam de qualificação para garantir acessibilidade nos mais diversos espaços sociais.

Para o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, a iniciativa representa um avanço significativo nas políticas públicas de inclusão. “A formatura simboliza a construção de uma cidade mais acessível, onde a comunicação se consolida como ferramenta essencial para garantir direitos, respeito e cidadania à comunidade surda”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destacou a importância do investimento contínuo em ações inclusivas. “Promover acessibilidade é promover igualdade. O Curso de Libras fortalece a empatia, amplia o diálogo e reafirma o compromisso da nossa gestão com uma Volta Redonda cada vez mais humana e inclusiva”, ressaltou o prefeito.