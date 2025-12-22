Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20) - Foto: Divulgação/HSJB

Publicado 22/12/2025 15:38

Volta Redonda - Mais 14 pacientes foram atendidos pelo mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, entre a quarta-feira (17) e sábado (20) da última semana. No primeiro dia do esforço concentrado, o médico ortopedista Paulo Henrique realizou quatro procedimentos em pacientes entre 35 e 67 anos, sendo uma osteossíntese de fratura de tíbia direita; uma osteossíntese de fratura de plato tibial esquerdo; uma osteossíntese de fratura de rádio esquerdo; e uma osteossíntese de fratura tornozelo direito. Na quinta-feira (18), a doutora Fernanda realizou três cirurgias de glaucoma em pacientes com idades entre 63 e 75 anos.

As outras sete cirurgias foram realizadas no sábado. O doutor Rogério realizou uma hernioplastia inguinal direita; na mesma especialidade, o doutor Lucas realizou procedimento semelhante em um paciente de 50 anos, além de duas colecistectomia videolaparoscópicas (para tratamento de vesícula biliar) em pacientes de 61 e 65 anos.

No setor de ortopedia, o doutor Bernardo realizou duas artroplastias totais de quadril direito em pacientes de 52 e 68 anos, enquanto o doutor Rafael Coelho realizou uma osteossíntese de fratura distal do úmero esquerdo em uma paciente de 74 anos.

O Hospital São João Batista (HSJB) consolidou os mutirões cirúrgicos como ferramenta central para ampliar o acesso à saúde em Volta Redonda. A estratégia permite que a unidade concilie sua rotina de pronto atendimento com uma oferta expressiva de cirurgias eletivas. O resultado é um sistema eficiente, que assegura o suporte a casos de emergência enquanto dá vazão à demanda reprimida, beneficiando diretamente os moradores do município.

“Mais uma vez, nossos profissionais demonstram sua dedicação à saúde pública do nosso município. Graças aos esforços de médicos, enfermeiros e outros funcionários do São João Batista, conseguimos diminuir a fila de espera para essas cirurgias, um dos nossos compromissos de governo. E vamos conseguir ainda mais”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.