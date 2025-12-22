Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20)Foto: Divulgação/HSJB
Novo mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista atende a mais 14 pacientes
Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20)
Novo mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista atende a mais 14 pacientes
Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20)
Corrida da Paz arrecada cerca de três toneladas de alimentos
Competição de 7 quilômetros ocorreu na manhã de domingo e reuniu cerca de mil corredores
Prefeitura de Volta Redonda encerra 2025 com gestão premiada em vários setores
Administração municipal destacou-se como referência em transparência de gestão, educação e saúde, entre outros, alcançando reconhecimento nos níveis estadual e nacional
Volta Redonda marca presença no maior evento de Economia Circular da América Latina
Subsecretário municipal de Meio Ambiente e membros de cooperativas de recicláveis do município representaram a cidade na Expocatadores, em São Paulo
Rede de proteção ao idoso de Volta Redonda registra 23 atendimentos em novembro; mais de 90% são de novos casos
Maioria dos registros envolve ameaças e violência física; denúncias espontâneas representam mais de 65% do montante
Justiça manda retirar postagem ofensiva contra o prefeito Neto e reforça limites do debate político nas redes sociais
Decisão da 3ª Vara Cível de Volta Redonda destaca que liberdade de expressão não autoriza ataques difamatórios ou desinformação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.