Maioria dos registros envolve ameaças e violência física; denúncias espontâneas representam mais de 65% do montanteFoto: Divulgação/Semop

Publicado 22/12/2025 11:29

Volta Redonda - A rede de proteção ao idoso de Volta Redonda, que funciona por meio do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai) e da atuação da Patrulha do Idoso - serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) - contabilizou 23 atendimentos a pessoas idosas em situação de violação de direitos no mês de novembro, 21 deles (91,30%) de novos casos, conforme balanço do Nuai.

Do total de vítimas atendidas, 12 são homens e 11 são mulheres, com predominância da faixa etária entre 70 e 79 anos. Entre os principais tipos de violência identificados no período estão as ameaças, que corresponderam a 43,4% das demandas, seguidas de violência física (21,7%). Também foram registrados casos de abuso financeiro e violência psicológica, entre outras.

O relatório aponta que, na maioria das ocorrências, o agressor possui vínculo familiar com a vítima. Filhos aparecem como principais autores em 26% dos casos, seguidos por netos, outros parentes e cônjuges.

A demanda espontânea foi responsável por 65,2% dos atendimentos, demonstrando que a população idosa e seus familiares têm buscado diretamente o Nuai para relatar situações de violência. O que reflete o trabalho da Semop e da Patrulha de Proteção ao Idoso, que leva semanalmente informações sobre os direitos dos maiores de 60 anos. Outros 34,7% dos casos tiveram origem na 93ª Delegacia de Polícia.

Durante o mês, a atuação da rede envolveu 33 visitas domiciliares, 32 rondas em instituições de longa permanência e nove registros de ocorrência policial. Além disso, foram entregues seis intimações e ofícios a pedido da Polícia Civil, reforçando a integração entre os órgãos de proteção.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os números refletem a importância da rede de proteção aos idosos do município, que já capacitou mais de 10 mil pessoas sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive de outras cidades.

“Esses dados mostram que Volta Redonda tem uma rede atenta e preparada para acolher e proteger os idosos. Mudamos o cenário da violência contra os idosos em Volta Redonda. Hoje, os dotamos com informação, onde eles são capazes de conhecer seus direitos, reconhecer uma situação de violência e procurar ajuda necessária. Nosso trabalho é garantir que cada denúncia seja tratada com seriedade, oferecendo apoio, segurança e encaminhamento adequado, sempre com foco na preservação da dignidade e dos direitos da pessoa idosa”, destacou Coronel Henrique.

Denúncias de violação de direitos

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).