Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulteradaFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Uma operação integrada entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil, por meio da 93ª Delegacia de Polícia, resultou na apreensão de um veículo clonado na manhã dessa quinta-feira (18), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Jardim Belmonte.
A ação teve início por volta das 11h, após informações repassadas pelo setor de inteligência da 93ª DP, que indicavam a presença de um automóvel suspeito de clonagem estacionado na altura do número 4.006. Em patrulhamento, os agentes da GMVR se deslocaram até o local e localizaram o veículo, um Fiat Uno Vivace branco.
Durante a abordagem, um homem se apresentou como proprietário do automóvel. Diante da suspeita, uma equipe da Polícia Civil foi acionada e, em conjunto com os guardas municipais, realizou a verificação dos dados do veículo. Após consulta aos sistemas, foi confirmado que o carro era clonado e possuía registro de roubo ocorrido no dia 16 de março deste ano, circulando com placa diferente da original.
Questionado, o suposto proprietário informou ter adquirido o veículo de um homem que seria dono de uma oficina nas proximidades. As equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o citado, que também foi conduzido para prestar esclarecimentos.
O veículo e os dois envolvidos foram encaminhados à 93ª DP, onde o automóvel permaneceu apreendido. Um dos homens foi enquadrado por receptação culposa, enquanto o outro responderá por receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo. Ambos foram ouvidos e liberados, passando a responder pelos crimes em liberdade.
O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a relevância da ação, que retirou de circulação um veículo com registro de roubo e placa clonada.
“A retirada de circulação desse veículo é mais uma demonstração de como o trabalho integrado entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil, aliado à troca de informações dos setores de inteligência e ao uso dos recursos tecnológicos disponíveis, tem sido fundamental para coibir e combater práticas delituosas em Volta Redonda. Nosso objetivo é manter uma cidade em ordem e cada vez mais segura, e é exatamente isso que estamos fazendo. Ações como essas continuarão”, afirmou o secretário.