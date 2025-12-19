Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulteradaFoto: Divulgação/Semop
Operação integrada entre GMVR e Polícia Civil apreende veículo clonado em Volta Redonda
Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulterada; dois homens foram encaminhados à delegacia
Operação integrada entre GMVR e Polícia Civil apreende veículo clonado em Volta Redonda
Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulterada; dois homens foram encaminhados à delegacia
Equipe da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda recebe Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal em Brasília
Município também tinha como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer; ambos os projetos concorriam no Eixo Saúde
Volta Redonda abre nesta quinta-feira (18) as inscrições para a 19ª Corrida da Paz
Prova acontece na manhã de domingo (21) e vai reunir mil corredores, que vão percorrer uma extensão de sete quilômetros
Volta Redonda avança na inclusão com parceria para implantação de projeto de Cão-Guia
Secretários municipais de Proteção e Defesa Animal e da Pessoa com Deficiência estiveram nessa quarta-feira (17) em Brasília, visitando programa referência do Corpo de Bombeiros
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe exposição ‘Hip-Hop: Identidade & Movimento’
Abertura será na segunda-feira (22), às 10h; mostra celebra a cultura hip-hop como expressão artística, social e identitária
Prefeitura de Volta Redonda encerra 2025 com gestão premiada em vários setores
Administração municipal destacou-se como referência em transparência de gestão, educação e saúde, entre outros, alcançando reconhecimento nos níveis estadual e nacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.