A corrida acontece no próximo domingo, dia 21Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/12/2025 15:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Banco da Cidadania, abre nesta quinta-feira (18), a partir das 20h, as inscrições para a 19ª edição da Corrida da Paz, que acontecerá no domingo (21). Os interessados podem se inscrever acessando o site cronovr.com.br. Serão disponibilizadas mil vagas, e a idade mínima para participar é de 18 anos.

De acordo com Ricardo Ballarini, gestor do Banco da Cidadania, os kits de corrida (camisa e chip de controle da cronometragem e percurso) serão entregues no sábado (20), das 10h às 14h, no Sider Shopping, no bairro Vila Santa Cecília. Para retirar o kit, cada inscrito precisa fazer a doação de três quilos de alimentos não perecíveis e apresentar o documento de identidade.

“É importante destacar que é obrigatória a entrega dos alimentos para participar. Todo o material arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos da prefeitura, administrado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), que fará a destinação para as instituições atendidas”, ressaltou Ballarini.

No domingo, a largada está prevista para as 7h na Rua 558, ao lado do Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), e o percurso será de sete quilômetros, percorrendo o seguinte trajeto: Rua 558; Avenida Lucas Evangelista; Ponte Dr. Murilo César; Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio, sentido Aero Clube); Avenida Ministro Salgado Filho; Avenida Beira Rio (até esquina com a Avenida Ministro Salgado Filho); retorna e segue pela Avenida Beira Rio; Avenida Ministro Salgado Filho; Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (sentido Barra Mansa); Ponte Pequetito Amorim (faixa da direita); Elevado Engenheiro Raul Dias Paes Leme; Rua 12 de Outubro; Rua 574; Rua 539-A; Rua 562; Rua 539; e a chegada será na Rua 558.

“A Corrida da Paz, idealizada pelo saudoso Oscar Cardoso, é uma preparação para os atletas daqui da região que vão competir na Corrida de São Silvestre, no último dia do ano. Inclusive, já tivemos quenianos e etíopes, tanto homens quanto mulheres, participando da Corrida da Paz”, recorda o coordenador do Banco da Cidadania.