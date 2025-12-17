Procedimentos foram realizados por meio de parceria entre equipes do Zoo-VR e da Universidade Federal Rural do Rio - Foto: Divulgação/Zoo-VR

Procedimentos foram realizados por meio de parceria entre equipes do Zoo-VR e da Universidade Federal Rural do RioFoto: Divulgação/Zoo-VR

Publicado 17/12/2025 13:02

Volta Redonda - Um macaco-bugio fêmea, um macaco-japonês macho, duas fêmeas de babuínos-verdes e uma fêmea de jacaré-de-papo-amarelo do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) estão entre os animais que passaram por avaliação preventiva de saúde no último semestre de 2025. O check-up foi realizado por meio de parceria entre equipes do Zoo-VR e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

A médica-veterinária do zoológico, Ana Vitória de Rezende, afirmou que a Carol, fêmea de macaco-bugio, e o Japonês, da espécie macaco-japonês, fizeram os exames no hospital da universidade rural, no município de Seropédica, na Baixada Fluminense.

“Lá, eles passaram por avaliação geral de saúde. Fizeram exames de sangue, foram coletados swab (amostra biológica colhida com uma haste com ponta absorvente para análise em laboratório) ocular e nasal; exames de imagem como ultrassonografia abdominal, radiografia de tórax e de crânio, porque os primatas têm muito problema na arcada dentária; fizeram limpeza nos dentes; além de uma avaliação física”, contou Ana Vitória.

“As babuínas, por serem animais maiores, oferecem mais dificuldade de manejo. Então, nesses casos, a gente anestesiou e fez os exames aqui mesmo no zoológico, em Volta Redonda. Da mesma forma que aconteceu com a fêmea de jacaré-de-papo-amarelo, que também passou pela avaliação no zoo”, disse a veterinária, lembrando que uma equipe da UFRRJ veio para a cidade para atender os animais.

A equipe da Universidade Federal Rural era composta por anestesista, odontologista e outros profissionais que fizeram eletro e ecocardiograma; raio-X; ultrassonografia; além dos exames de sangue e swab, que foram enviados para análise no laboratório da universidade.

Exames preventivos são realizados anualmente

A médica-veterinária do zoo reforçou que o check-up é feito anualmente em todos os animais, inclusive as aves. “A equipe faz exame de sangue, de fezes; depois, faz vermifugação e antiparasitário, tanto externo quanto interno. É importante fazer todo ano para acompanhar e avaliar a saúde dos nossos animais.”

O diretor do Parque Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, ressaltou que a parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), iniciada neste ano, segue em 2026. “A parceria com a Universidade Rural trouxe mais assertividade e agilidade aos diagnósticos”, falou.