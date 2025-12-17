Grupo de conselheiros é formado por 25 membros, 60% representantes da sociedade civil e 40% do Poder Público municipal - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 17/12/2025 17:15

Volta Redonda - Os novos membros do Conselho Municipal da Juventude de Volta Redonda receberam os certificados de posse na manhã desta quarta-feira, dia 17, no auditório da prefeitura. O grupo é formado por 25 conselheiros, sendo 60% deles representantes da sociedade civil e 40% do Poder Público municipal. A eleição para o biênio 2026/2027 aconteceu durante o Fórum sobre Políticas de Juventude, realizado no último dia 28 de novembro.

Durante a cerimônia, o secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, lembrou que os conselhos municipais estão ligados ao Gegov.

“Quero parabenizar a todos os eleitos, que assumiram o compromisso de discutir a implementação de políticas públicas para a juventude de Volta Redonda. Contamos com vocês para fazer a nossa cidade cada vez melhor”, disse Carlos Macedo, colocando a secretaria à disposição dos novos conselheiros.

O secretário da Juventude, Munir Francisco Filho, reforçou a importância do conselho municipal.

“Trabalhamos muito neste primeiro ano da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), foram mais de 18 mil jovens atendidos em diversos programas e projetos. Mas queremos crescer ainda mais e, para isso, contamos com vocês. Não se constrói nada sozinho. Não temos condições de estar em todos os lugares, conhecer as necessidades de cada uma das juventudes, então, vocês serão nossos braços e olhos espalhados pelo município”, falou Munir.

O subsecretário da Sejuv, Sérgio Cotrin Loureiro, reafirmou a necessidade de caminhar juntos.

“A união da Sejuv com o conselho municipal, representado por órgãos da prefeitura e sociedade civil, é fundamental para pensar políticas públicas que realmente atendam às demandas da população jovem do município. Conseguimos fazer muito neste primeiro ano da secretaria, mas vamos fazer ainda mais”, disse.

A diretora do Departamento de Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), Mariana Pimenta, que hoje é vice-presidente, mas está no conselho desde 2020, deixa o grupo no ano que vem.

“Conseguimos avançar muito, atuando em conjunto com a Sejuv. E, agora, o bastão está com vocês. Saibam que é importante participar das plenárias, trazer pautas para discussão, se disponibilizarem para que as ideias se tornem ações”, avisou Mariana, desejando bom trabalho a todos.

O atual presidente do Conselho Municipal da Juventude, Rodrigo Beltrão, citou algumas das conquistas como a aprovação da atualização da Política Municipal de Juventude (PMJ), que virou lei em 2025.

“Há seis anos, estávamos pensando em retomar o conselho, torna-lo ativo. E, em um ano, vimos a Coordenadoria da Juventude virar secretaria, que faz parte do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), entre outras conquistas. Espero que vocês consigam avançar ainda mais”, desejou Beltrão.

Formação do conselho

O Conselho Municipal da Juventude de Volta Redonda é formado por 25 membros, incluindo representantes do Poder Público municipal (40%) e da sociedade civil (60%).

As cadeiras são ocupadas por dois representantes do movimento estudantil, sendo um do movimento universitário e um do movimento estudantil secundarista, ambos de instituições com unidade em funcionamento no município; representante da juventude religiosa organizada de Volta Redonda; três representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e Movimentos Sociais do interesse da juventude organizada em Volta Redonda; e dois representantes das associações de moradores.

Além de dois representantes da juventude de Volta Redonda organizada em torno do esporte; dois representantes da juventude de Volta Redonda organizada em torno do movimento cultural juvenil; um representante da juventude do setor empresarial de Volta Redonda; um representante da juventude de sindicatos de trabalhadores de Volta Redonda; um de entidade de Atendimento Territorial para Jovens; e um de direitos humanos e juventude.

O Poder Público está no conselho por meio das secretarias municipais da Juventude; de Planejamento; Cultura; Políticas para Mulheres e Direitos Humanos; Assistência Social; Meio Ambiente; Saúde; Educação; e Esporte e Lazer.

A função do Conselho Municipal da Juventude é garantir que as políticas públicas voltadas para os jovens sejam construídas com a participação ativa da juventude. Ele representa os interesses de diferentes grupos e realidades, propõe ações e programas, acompanha e fiscaliza a execução das políticas existentes e mantém um diálogo direto com a prefeitura e demais órgãos públicos.

O grupo também incentiva o protagonismo juvenil, promove debates e iniciativas, participa da elaboração do Plano Municipal de Juventude e atua na defesa e ampliação dos direitos dos jovens, assegurando diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades.