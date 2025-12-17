Ações estratégicas e ajustes operacionais foram definidos em encontro nesta quarta-feira, na Secretaria de Ordem PúblicaFoto: Divulgação/Semop
Forças de segurança de Volta Redonda farão operação de combate aos ‘rolezinhos’ de moto durante o Natal
Animais do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda passam por avaliação de saúde
Procedimentos foram realizados por meio de parceria entre equipes do Zoo-VR e da Universidade Federal Rural do Rio durante o último semestre de 2025
Volta Redonda realiza I Encontro Parceiros da Aprendizagem
Sediado na Secretaria Municipal de Assistência Social, evento teve como objetivo apresentar e fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à aprendizagem profissional
Volta Redonda é a primeira do estado a conquistar Selo de Município de Referência Google for Education
Cidade é a quinta do Brasil a conseguir a certificação do programa que atesta escolas e redes de ensino que avançam no uso das tecnologias na prática pedagógica
Réveillon da Paz: Volta Redonda terá show do Fundo de Quintal para celebrar a chegada de 2026
Um dos principais nomes do samba brasileiro promete emocionar moradores e visitantes com sucessos que marcaram gerações
Volta Redonda promove audiência pública para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico na quinta-feira (18)
Evento é aberto à população e será realizado na sede Aterrado da AAP-VR. Objetivo é elaborar diagnóstico e planejar próximos quatro anos
