Ações estratégicas e ajustes operacionais foram definidos em encontro nesta quarta-feira, na Secretaria de Ordem Pública - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 17/12/2025 17:13

Volta Redonda - Uma reunião das forças de segurança realizada na manhã desta quarta-feira (17), na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, definiu ações estratégicas e ajustes operacionais para a realização de operações de combate aos chamados “rolezinhos” de motocicletas em Volta Redonda durante o período do Natal.

As operações acontecerão em toda a cidade a partir do dia 24, véspera de Natal, e seguirão também durante os dias que antecedem o Réveillon. O objetivo é coibir a prática em que motociclistas circulam em comboios, cometendo diversas infrações de trânsito e causando transtornos à população.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, áreas estratégicas serão ocupadas para facilitar o deslocamento rápido dos agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar diante de qualquer movimentação atípica. Além do patrulhamento nas ruas, equipes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) farão o monitoramento da cidade 24 horas por dia.

Denúncias sobre motocicletas com escapamento barulhento, aglomerações ou outras irregularidades podem ser feitas pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou pelo Disque-Denúncia, nos números 0800-026-0667 e (24) 99222-5484.

“Há alguns anos temos intensificado o combate a essa prática, que gera muito transtorno e costumava ocorrer principalmente no fim do ano, afetando crianças, idosos, pessoas acamadas ou enfermas, autistas, animais e trabalhadores que fazem turno, por exemplo. Estamos trabalhando com dados de inteligência e planejamento operacional, com o mapeamento de horários e locais onde essas ações costumavam acontecer. Qualquer tipo de aglomeração será combatido. É um trabalho preventivo e não tenho dúvidas de que, com o apoio da população, teremos sucesso”, destacou Coronel Henrique.

Além do secretário da Semop, participaram da reunião o subsecretário de Ordem Pública, Amauri Pego; o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Vinícius Coutinho; o chefe da Sessão de Planejamento Operacional do 28º BPM, capitão Ramon Diego Barbosa; o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Silvério; e o major Leandro Gerolis, representando o comandante do 28º BPM, coronel Moisés Sargemberg.