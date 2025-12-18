Secretários municipais de Proteção e Defesa Animal e da Pessoa com Deficiência estiveram nessa quarta-feira (17) em Brasília - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/12/2025 15:46

Volta Redonda - O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, Paulinho AP, esteve nessa quarta-feira (17) em Brasília, acompanhado do secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e do diretor do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), Jadiel Teixeira, para uma visita ao Programa Cão-Guia, realizado pela Associação Brasiliense de Ações Humanitárias (Abah), em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas à ampliação da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência, além do fortalecimento de políticas públicas de proteção animal. Como resultado da visita, o programa disponibilizou um cão-guia para o município de Volta Redonda, cuja entrega está programada para o ano que vem.

Além disso, o município foi contemplado com vagas para militares participarem do curso de formação e treinamento de cães-guia. A iniciativa permitirá a capacitação de profissionais, criando condições técnicas e estruturais para um projeto inovador na cidade. A proposta é dar um passo ainda maior: implantar uma Escola de Cães-Guia em Volta Redonda, tornando o município referência estadual na formação desses animais e na promoção da autonomia e qualidade de vida das pessoas com deficiência visual.

“A gente veio conhecer e tentar levar esse projeto para Volta Redonda. Todo o comando da corporação já mostrou qual o caminho nós podemos seguir. Será uma parceria longa e muito vitoriosa, porque vai atender muitas pessoas com deficiência”, afirmou o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, falou sobre a oportunidade de conhecer o programa e buscar soluções para ajudar as pessoas com deficiência. “Nós fomos muito bem recebidos. Eles ficaram animados em saber como Volta Redonda se preocupa com a inclusão e autonomia das nossas PCDs (pessoas com deficiência). Com o cão-guia, elas podem circular com mais segurança. Firmamos essa parceria para no futuro a gente ter esse treinamento com os cães na nossa cidade”, disse.