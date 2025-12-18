Administração municipal destacou-se como referência em transparência de gestão, educação e saúde, entre outros - Foto: Secom/PMVR

Publicado 18/12/2025 13:43

Volta Redonda - Com uma população de quase 300 mil habitantes, Volta Redonda tem o desafio de equilibrar as necessidades de sua população com um orçamento cujas despesas devem respeitar as expectativas de receita. Com uma gestão pautada pelo equilíbrio, responsabilidade, transparência e comprometida com o bem-estar de seus moradores, a prefeitura chega ao final de 2025 com uma série de premiações e reconhecimentos.

A gestão pública foi destacada em avaliações como o Retornômetro – índice nacional da Assertif (empresa especializada em soluções tecnológicas) –, no qual Volta Redonda ocupa o 3º lugar entre 396 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, somando 631,5 pontos em eficiência de gestão pública, fazendo com que o município alcançasse um dos melhores desempenhos do país na conversão de impostos em qualidade de vida.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) foi contemplada no início do mês com o Selo Ouro de Qualidade em Transparência Pública, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O Selo Ouro é concedido para os municípios que atendem plenamente a critérios como divulgação de receitas e despesas, contratos e licitações e andamento de obras, entre outros. O Portal da Transparência de Volta Redonda alcançou 90,24% de conformidade nos itens obrigatórios e 100% nos itens essenciais.

Referência em Saúde

A saúde pública municipal teve um 2025 com iniciativas reconhecidas e premiadas. O trabalho incansável da Linha de Atenção Oncológica (LAO) foi outro motivo de orgulho, com a conquista do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal no Eixo Saúde. A iniciativa atendeu a mais de dois mil pacientes desde março de 2022, sendo um marco no avanço do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Um dos objetivos é diminuir o intervalo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento, além de agilizar os diagnósticos.

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, conquistou em novembro a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação), principal certificação de qualidade hospitalar do Brasil, reconhecida internacionalmente. Com entrega oficial do prêmio ao prefeito Neto em seu gabinete nesta semana, o documento coloca o Munir Rafful como o primeiro hospital 100% municipal de gestão direta do estado do Rio a alcançar esse padrão de qualidade. Menos de 10% dos hospitais brasileiros possuem qualquer nível da certificação ONA, índice ainda menor entre unidades públicas.

Conquistas na educação

A educação municipal teve um ano de muitas conquistas. No último dia 15, a Secretaria Municipal de Educação (SME) recebeu no escritório do Google, em São Paulo, o troféu de Município de Referência Google for Education, tornando Volta Redonda o primeiro município do estado do Rio de Janeiro e quinto do país a conquistar esse selo.

A educação pública do município também foi destaque na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025, iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquilla. Volta Redonda venceu no pilar Educação para cidades acima de 100 mil habitantes, que avalia indicadores como Expectativa de anos de estudo; e Gastos com educação por aluno por ponto do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), entre outros.

“Voltamos ao governo, em 2021, com o desafio de reconstruir Volta Redonda. E com muito trabalho seguimos com o objetivo de investir em projetos e programas que respondam às demandas dos moradores, que são inúmeras. Muito já foi realizado, como provam todas essas conquistas; mas precisamos manter a qualidade do que funciona e investir para melhorar cada vez mais. Só assim faremos de Volta Redonda a cidade em que todos sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Outras premiações

– Nível de excelência no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF);

– 2º lugar na categoria RJ Digital Municípios do Prêmio Maturidade Digital, da Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD);

– Prêmio Iniciativa de TI ao Cidadão com o programa “Solução para Redução da Perda de Água na Rede de Distribuição” (Saae-VR);

– Escola Municipal de Hipismo conquista 44 medalhas em 2025;

– “Volta Redonda Cidade da Música” ganha menção honrosa no Prêmio Alda Oliveira 2025, da Associação Brasileira de Educação Musical (Abem);

– Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso bicampeã estadual e nacional;

– Segundo Selo Ouro de Referência em Atendimento (Sebrae) consecutivo para a Casa do Empreendedor;

– Certificação do Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão vertical de HIV;

– Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis;

– Linha de Atenção Oncológica em 2º lugar na 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde;

– Prêmio Excelência na Avaliação Nacional nas Práticas de Segurança do Paciente para o Hospital do Retiro;

– Revalidação do São João Batista como Hospital Amigo da Criança, pelo Ministério da Saúde em parceria com a OMS e o Unicef;

– Prêmio estadual de Boas Práticas em Educação Inclusiva do Cefopee;

– 1º e 2º lugares na etapa estadual do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura;

– Prêmio Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização (categoria Ouro);