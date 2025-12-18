Município também tinha como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer; ambos os projetos concorriam no Eixo Saúde - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Município também tinha como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer; ambos os projetos concorriam no Eixo SaúdeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/12/2025 16:32

Volta Redonda - A equipe da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, recebeu na noite dessa quarta-feira, dia 17, o Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal – promovido pela Fundação Francisco Dornelles e o Centro de Liderança Pública (CLP). O programa, criado para agilizar o diagnóstico do câncer e o início do tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ganhou a edição 2025 da premiação no Eixo Saúde.

A oncologista Luciana Francisco Netto, que esteve acompanhada de sua equipe da LAO durante a cerimônia de entrega em Brasília, comemorou a premiação, que mostra que Volta Redonda está no caminho certo para reduzir a morbidade e mortalidade causada pelo câncer, que é o principal objetivo da LAO. O projeto vencedor foi “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer”.

“Em 2025, ultrapassamos 2 mil atendimentos com a LAO – criada em março de 2022. E o resultado é muito positivo. Identificamos 187 pacientes com lesões pré-malignas, cujo tratamento impediu que viessem a ter câncer no futuro, e mais da metade dos diagnosticados com a doença estão nos estágios iniciais (1 e 2), com probabilidade de cura de quase 100%”, ilustrou Luciana, reafirmando que, mais que um prêmio, Volta Redonda está lutando para vencer o câncer.

O município ainda concorria, na mesma categoria, com o projeto “Centro-Dia para Idosos com Alzheimer: Pioneirismo e Impacto Social Coletivo”. Os dois projetos finalistas foram escolhidos após avaliação técnica realizada por bancas especializadas, considerando critérios como inovação, impacto social, eficiência, escalabilidade e sustentabilidade das iniciativas.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comemorou o fato de o município ter dois projetos entre os cinco finalistas da premiação, e mais ainda o trabalho de rastreio e prevenção ao câncer sair vencedor.

“Quando afirmo que trabalhamos para tornar a Saúde de Volta Redonda a melhor do Brasil, é disso que estamos falando. Pessoas dedicadas a salvar vidas. Com esse programa estamos dando lição de como enfrentar o câncer, que está entre as doenças que mais matam no país”, afirmou Neto, agradecendo ao deputado federal Doutor Luizinho, parceiro do município, principalmente na área da Saúde, que fez questão de estar com a equipe da LAO durante a entrega da premiação.

Prêmio

O Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal reconhece projetos municipais inovadores que promovam melhorias reais à vida dos cidadãos, e tem o intuito de incentivar gestores públicos a desenvolverem soluções criativas, modernas e eficazes em áreas como saúde, infraestrutura, educação, governança e desenvolvimento socioeconômico.