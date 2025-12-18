Mostra celebra a cultura hip-hop como expressão artística, social e identitária - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 18/12/2025 15:44

Volta Redonda - O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebe a partir de segunda-feira (22), às 10h, a exposição “Hip-Hop: Identidade & Movimento”, que celebra a cultura hip-hop como expressão artística, social e identitária. A iniciativa é fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura (SMC) e da Juventude (Sejuv) com a Fundação CSN, e fica aberta para visitação até o fim de janeiro.

A mostra reúne painéis de grafite de artistas locais e de São Paulo, pertencentes ao acervo da Fundação CSN, além de painéis e objetos do acervo da SMC, abordando o hip-hop como manifestação cultural e movimento de identidade, marcado pela expressão artística e pela ocupação dos espaços urbanos. A exposição destaca a relevância do hip-hop na construção de narrativas sociais e culturais, evidenciando sua influência nas artes visuais e na formação de identidades.

Durante o período de recesso de fim de ano, o público poderá conferir a exposição pelo lado externo do espaço, já que os painéis estarão posicionados de forma a permitir a visitação mesmo com o local fechado.

Ao longo do mês de janeiro, período de férias escolares, a exposição contará com uma programação especial, com atividades como apresentação de DJ, rodas de conversa e outras ações.

“Com essa exposição a gente reforça a característica de Volta Redonda como uma cidade fundamental para divulgação e propagação da cultura hip-hop, que é uma cultura que fala muito com os jovens da periferia, uma cultura de transformação social. A gente já tem programado uma série de atividades ao longo de 2026, e essa exposição é um pontapé inicial para isso”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.