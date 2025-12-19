Mais de 300 barracas estarão funcionando com horário estendido das 7h30 às 14h30Foto: Divulgação - Secom/PMVR
Bairro Volta Grande recebe edição especial da Feira Livre de Volta Redonda na segunda-feira (22)
Mais de 300 barracas estarão funcionando com horário estendido das 7h30 às 14h30
Bairro Volta Grande recebe edição especial da Feira Livre de Volta Redonda na segunda-feira (22)
Mais de 300 barracas estarão funcionando com horário estendido das 7h30 às 14h30
Casinha do Papai Noel em Volta Redonda recebe visita de crianças com deficiência
Ação especial no Natal da Cidadania foi promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e contou com o auxílio do ônibus adaptado do Transporte Cidadão
Operação integrada entre GMVR e Polícia Civil apreende veículo clonado em Volta Redonda
Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulterada; dois homens foram encaminhados à delegacia
Equipe da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda recebe Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal em Brasília
Município também tinha como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer; ambos os projetos concorriam no Eixo Saúde
Volta Redonda abre nesta quinta-feira (18) as inscrições para a 19ª Corrida da Paz
Prova acontece na manhã de domingo (21) e vai reunir mil corredores, que vão percorrer uma extensão de sete quilômetros
Volta Redonda avança na inclusão com parceria para implantação de projeto de Cão-Guia
Secretários municipais de Proteção e Defesa Animal e da Pessoa com Deficiência estiveram nessa quarta-feira (17) em Brasília, visitando programa referência do Corpo de Bombeiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.