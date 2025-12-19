Ação especial no Natal da Cidadania foi promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/12/2025 14:23

Volta Redonda - A Casinha do Papai Noel instalada na Praça Brasil, em Volta Redonda, recebeu visitas mais que especiais na noite dessa quinta-feira (18). Crianças com deficiência foram conhecer de perto o Bom Velhinho e toda a decoração do Natal da Cidadania. A ação, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), contou com o auxílio do ônibus adaptado do Transporte Cidadão, que percorreu diversos bairros do município, realizando o transporte até a Praça Brasil e o retorno para as residências.

Entre os visitantes estava Maria Clara, de 12 anos, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), e estava acompanhada da sua mãe, Carla Fernanda, e da irmã, Maria Vitória.

“A Maria Clara queria muito vir na Casinha do Papai Noel e quando vimos esta oportunidade pela SMPD, não deixamos passar. Vimos o Papai Noel, ela ganhou o brinquedo e está feliz da vida. E também vamos aproveitar para tirar algumas fotos na decoração que ficou um espetáculo. Parabéns pela ação que foi muito especial para as crianças, que estão amando”, destacou Carla.

Moradora do bairro Santa Cruz, Nara Xavier estava acompanhada do seu filho Noah Gabriel, de 5 anos, que foi diagnosticado recentemente com TEA, TDH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositivo-Desafiador).

“É uma ação muito importante, especificamente para as crianças, que estão tendo este momento de lazer e conhecendo o Papai Noel. Meu filho está sempre presente, participando de todos os projetos para as pessoas com deficiência do município, tanto os promovidos pela SMPD como os da Saúde (SMS), com os acompanhamentos médico e as terapias. Tudo o que ele precisa, a prefeitura está proporcionando para o meu filho”, ressaltou Nara.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, celebrou mais um ano de sucesso da ação. “Este foi o segundo ano consecutivo que promovemos esta ação com as pessoas com deficiência no Natal da Cidadania, permitindo que elas participem e celebrem este momento único e muito especial que é o Natal. É muito gratificante você ver no rosto das crianças e das mães a felicidade de estar com o Papai Noel, ganhando o seu presentinho. Ano que vem, com certeza, iremos repetir a ação e esperamos alcançar cada vez mais um número maior de famílias”, celebrou o secretário.

Natal inclusivo

Esta não foi a única ação inclusiva promovida durante o Natal da Cidadania, que, não à toa, leva o lema de mais tradicional, solidário e inclusivo do Sul Fluminense. A abertura do evento, por exemplo, contou com apresentações do Coral da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, de pessoas com Transtorno do Espectro Austista (TEA) do projeto E.V.Oluir, e das fanfarras da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Melhor Idade.

“O Natal da Cidadania sempre dá um show de inclusão, garantindo que crianças, adolescentes e adultos com deficiência possam vivenciar plenamente o clima natalino, com conforto, segurança e acessibilidade. Parabéns ao secretário Washington por mais um ano com esta ação maravilhosa, trazendo um grande momento de felicidade que estas crianças levarão para toda a vida”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.