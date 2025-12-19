Ocorrência teve início na manhã de segunda-feira (15), no Centro da cidadeFoto: Divulgação/Semop
Tecnologia ajuda a desmascarar falsa comunicação de crime em Volta Redonda
Ocorrência registrada no Centro foi esclarecida após análise das câmeras de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública
Projeto da Prefeitura de Volta Redonda forma mais 87 mulheres em cursos gratuitos da construção civil
Alunas do ‘Mulheres Mãos à Obra’, realizado em parceria entre SMDH e Fevre, receberam seus certificados em cerimônia no UGB
Bairro Volta Grande recebe edição especial da Feira Livre de Volta Redonda na segunda-feira (22)
Mais de 300 barracas estarão funcionando com horário estendido das 7h30 às 14h30
Casinha do Papai Noel em Volta Redonda recebe visita de crianças com deficiência
Ação especial no Natal da Cidadania foi promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e contou com o auxílio do ônibus adaptado do Transporte Cidadão
Operação integrada entre GMVR e Polícia Civil apreende veículo clonado em Volta Redonda
Carro localizado no bairro Jardim Belmonte possuía registro de roubo e circulava com placa adulterada; dois homens foram encaminhados à delegacia
Equipe da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda recebe Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal em Brasília
Município também tinha como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer; ambos os projetos concorriam no Eixo Saúde
