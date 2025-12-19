A cerimônia aconteceu na noite dessa quinta-feira (18), em auditório do UGB, no bairro Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

A cerimônia aconteceu na noite dessa quinta-feira (18), em auditório do UGB, no bairro AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), do Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides Moreira de Souza e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda, certificou 87 mulheres nos cursos da construção civil do projeto Mulheres Mãos à Obra. A cerimônia aconteceu na noite dessa quinta-feira (18), em auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, contando ainda com apresentação de integrantes da Orquestra de Cordas do projeto Volta Redonda Cidade da Música.

A formanda do curso de Solda, Maria Luiza Leal Chagas, de 67 anos, falou como oradora das turmas: “Eu quero primeiro agradecer ao prefeito Neto que nos garante uma cidade desenvolvida e boa para se viver. Agradeço à secretária Glória Amorim pela iniciativa; ao diretor Eiji Yamashita, ao professor Hélio, à Fevre e colaboradores pela oportunidade que nos deram com os cursos. Estamos celebrando coragem, determinação e o poder das mulheres que enfrentaram desafios num espaço que era somente para os homens. Não existe profissão só de homem ou mulher, existem oportunidades para quem deseja aprender. E para chegar até aqui é necessário esforço, disciplina, força física e mental. E nós conseguimos!”, comparou.

As alunas estudaram por cerca de quatro meses nos cursos de Elétrica Predial, Pintura Predial, Solda com Eletrodo Revestido e Oxicorte, Técnicas Básicas da Construção Civil, e todas receberam seus diplomas.

A secretária da SMDH, Glória Amorim, falou sobre a conquista do grupo de formandas. “É uma alegria muito grande este momento. Centenas de mulheres já foram capacitadas em Volta Redonda pelo projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’, mostrando a força da mulher e quebrando um tabu de que somente homens poderiam trabalhar na construção civil. É um exemplo para o estado e o país a contribuição do projeto, que começou pequeno em 2010 com 40 mulheres e vem crescendo, sendo abraçado pelo prefeito Antonio Francisco Neto”, lembrando que, desde o projeto começou, mais de 700 mulheres já foram formadas e dezenas já estão empregadas em empresas do município e da região.

O professor do curso de Solda, Hélio dos Santos, foi escolhido o paraninfo das turmas neste segundo semestre de 2025 e deu o seu recado: “Este momento é de vitória de vocês, podem comemorar. Venceram pela garra, perseverança, dedicação e subiram o primeiro degrau de uma longa caminhada. Não desanimem e nem deixem que nada ou ninguém atrapalhe o sonho de vocês. Não existe limite para sonhos e terão bastantes oportunidades no mercado de trabalho”, frisou.

O diretor do CQP, Eiji Yamashita, lembrou os desafios na vida pessoal que as formandas enfrentaram e superaram para não desistirem da formação que conquistaram. “Valorizem o certificado que terá um significado especial para cada uma de vocês, porque este é fruto do esforço, da fibra, da coragem e dedicação para a frequência nas aulas e conclusão dos cursos com méritos”, concluiu.

A solenidade teve, ainda, as presenças dos professores Alcides Lourenço da Silva Filho, Pâmela Cristina da Silva Gonçalves e Cezar da Silva Pereira; da subsecretária municipal da SMDH, Juliana Rodrigues; e da assessora técnica da Divisão de Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo, que coordenou o cerimonial.