Subsecretário municipal de Meio Ambiente e membros de cooperativas de recicláveis do município representaram a cidade na Expocatadores, em São Paulo - Foto: Divulgação/SMMA

Subsecretário municipal de Meio Ambiente e membros de cooperativas de recicláveis do município representaram a cidade na Expocatadores, em São PauloFoto: Divulgação/SMMA

Publicado 22/12/2025 11:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), marcou presença na Expocatadores 2025 – maior encontro de Economia Circular da América Latina. Realizado na última semana no Distrito Anhembi, em São Paulo, o evento reuniu catadores, cooperativas, empresas, poder público e delegações internacionais para falar sobre o futuro da reciclagem e sustentabilidade no Brasil e na América Latina.

Representando Volta Redonda estiveram presentes o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Azevedo, e membros das cooperativas de materiais recicláveis Rosa de Ouro e Folha Verde.

“O evento se consolidou como uma importante oportunidade de troca de experiências, reunindo debates qualificados sobre a gestão de resíduos, inclusão socioprodutiva dos catadores, além de apresentar novas tecnologias, soluções inovadoras e intensa interação entre municípios, cooperativas e instituições, contando ainda com o total apoio da Ancat (Associação Nacional dos Catadores) e do Sebrae, em âmbito regional e nacional”, explica o subsecretário Anderson.

A programação do evento contou com solenidade de abertura, contextualizando o posicionamento estratégico da reciclagem popular; lançamento de campanha de descarte consciente de embalagens; painéis de debates temáticos; feira e networking; e lançamento de livro, entre outras atividades.

“A participação de Volta Redonda reforça o compromisso do município com o fortalecimento da coleta seletiva, a valorização dos catadores e o avanço das políticas públicas ambientais”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede.