Competição de 7 quilômetros ocorreu na manhã de domingo e reuniu cerca de mil corredores - Foto: Geraldo Henrique - Secom/PMVR

Publicado 22/12/2025 15:36

Volta Redonda - A 19ª edição da Corrida da Paz, realizada nesse domingo (21), em Volta Redonda, arrecadou cerca de três toneladas de alimentos, que foram trocados pelos corredores pelos kits de participação na corrida. Segundo o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, todos os alimentos arrecadados já estão sendo recolhidos pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), serão separados pelo Banco de Alimentos da cidade e, nos próximos dias, repassados às entidades assistenciais do município atendidas pela secretaria.

“Ficamos muito felizes com o número de participantes, que foi de mil corredores, e com a arrecadação dos alimentos, que é muito importante e contribui com as entidades. A corrida entregou medalhas para todos os participantes e troféus para os primeiros colocados de cada categoria. Destaco ainda que, como o evento foi antecipado em uma hora, começando às 7h, não tivemos nenhum incidente com corredores passando mal”, destacou Ballarini.

Ele ressaltou ainda que, mais uma vez, o evento foi bem-sucedido e que o interesse dos participantes foi alto, tendo em vista que as inscrições se encerraram em menos de três minutos após serem abertas pela internet, na quinta-feira (18).

“A competição envolveu cerca de 70 pessoas na organização. Todos os corredores receberam os kits de corrida (camisa e chip de controle de cronometragem e percurso) e, além disso, montamos uma estrutura de hidratação para os participantes e disponibilizamos duas ambulâncias”, disse.

Com relação à participação dos corredores, Ballarini destacou que, entre todas as edições, esta foi a primeira a contar com uma corredora com deficiência visual, acompanhada, que completou todo o percurso. A corredora de 28 anos é Isabel Egídio Fumian, do projeto Atleta Guia Coração de Aço, que foi a vencedora na categoria Pessoas com Deficiência.

“A corrida realmente é para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. No ano que vem, vamos disponibilizar vagas para que todos os PCDs que se interessem em participar possam estar na Corrida da Paz. Superação e inclusão juntas em nossa competição”, salientou.

O vencedor da categoria geral masculina foi Márcio Júnior, que fez o percurso em 23min54s. Na categoria geral feminina, a ganhadora foi a atleta Lucineia Sampaio Viana, que completou a corrida em 27min55s. Já na categoria Morador de Volta Redonda, venceram Weskley de Assis Santos, com o tempo de 24min58s, e Fernanda Helena Leal Lopes, que concluiu a prova em 31min35s.

Corrida – A competição teve largada às 7h, ao lado do Estádio da Cidadania, com percurso de 7 quilômetros. Os corredores passaram pelo Aterrado e pela Beira-Rio, retornando ao Aterrado, local da largada. “A Corrida da Paz, idealizada pelo saudoso Oscar Cardoso, é uma preparação para os atletas da região que vão competir na Corrida de São Silvestre, no último dia do ano. Inclusive, já tivemos atletas quenianos e etíopes, tanto homens quanto mulheres, participando da Corrida da Paz. Neste ano, eles aprovaram o horário da competição, que contou com temperatura mais amena e foi realizada antes das festas de fim de ano”, completou o coordenador do Banco da Cidadania.

O prefeito Antonio Francisco Neto, incentivador da corrida, parabenizou a equipe realizadora pela organização do evento e garantiu a realização da competição todos os anos. “A Corrida da Paz é uma tradição na nossa cidade e motivadora para os atletas. Sei o quanto ela significa para os corredores que se preparam o ano todo. É uma festa do esporte e da saúde para todos os participantes. Continuem sempre acreditando: a nossa corrida sempre acontecerá. É um projeto do meu saudoso amigo Oscar Cardoso, que não vou deixar acabar nunca”, enfatizou o prefeito.