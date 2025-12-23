A abertura simbólica aconteceu nessa segunda-feira (22), marcada pelo acender das luzes da galeriaFoto: Divulgação/SMC
Exposição ‘Hip Hop – Identidade e Movimento’ é aberta no Zélia Arbex, em Volta Redonda
Abertura da mostra no espaço das artes, localizado na Vila Santa Cecília, contou com apresentações de DJ e videoclipes
Novo mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista atende a mais 14 pacientes
Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20)
Corrida da Paz arrecada cerca de três toneladas de alimentos
Competição de 7 quilômetros ocorreu na manhã de domingo e reuniu cerca de mil corredores
Prefeitura de Volta Redonda encerra 2025 com gestão premiada em vários setores
Administração municipal destacou-se como referência em transparência de gestão, educação e saúde, entre outros, alcançando reconhecimento nos níveis estadual e nacional
Volta Redonda marca presença no maior evento de Economia Circular da América Latina
Subsecretário municipal de Meio Ambiente e membros de cooperativas de recicláveis do município representaram a cidade na Expocatadores, em São Paulo
Rede de proteção ao idoso de Volta Redonda registra 23 atendimentos em novembro; mais de 90% são de novos casos
Maioria dos registros envolve ameaças e violência física; denúncias espontâneas representam mais de 65% do montante
