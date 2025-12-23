A abertura simbólica aconteceu nessa segunda-feira (22), marcada pelo acender das luzes da galeria - Foto: Divulgação/SMC

Publicado 23/12/2025 10:34

Volta Redonda - A exposição “Hip Hop – Identidade e Movimento” já está montada no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A abertura simbólica aconteceu nessa segunda-feira (22), marcada pelo acender das luzes da galeria, celebrando o início desse importante projeto cultural por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação CSN.

A noite contou com DJ Max Muffin comandando o som, exibição de videoclipes do diretor Rabu Gonzalez e a presença da coordenadora do Centro Cultural da Fundação CSN, Giane Carvalho; da coordenadora do Espaço das Artes, Renata Ferreira; e do secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Durante a abertura, o secretário destacou que a concepção da exposição surgiu a partir da ideia de manter a cidade conectada com a arte, mesmo durante o período de recesso da prefeitura.

“Como o Espaço das Artes Zélia Arbex é o único espaço expositivo totalmente envidraçado de todo o Sul do estado do Rio de Janeiro, os painéis foram pensados como verdadeiros muros urbanos, permitindo que quem transita pela Vila Santa Cecília possa visualizar as obras diretamente da área externa da galeria”, explica Anderson.

Giane Carvalho ressaltou que, ao longo do mês de janeiro, a parceria vai se expandir com a realização de ações ligadas à cultura hip hop, incluindo apresentações com b-boys, DJs e outras manifestações do movimento. Já Renata Ferreira destacou que também estão previstas atividades formativas como bate-papos, rodas de conversa e oficinas, ampliando o diálogo entre arte, território e comunidade.

A exposição seguirá por mais de um mês em 2026, fortalecendo a presença da cultura hip hop e da arte urbana na Vila Santa Cecília e reafirmando Volta Redonda como um território vivo de criação, identidade e movimento.

“Aproveite este período de final de ano para passar pela região e conferir, do lado de fora da galeria, os grandes painéis que transformam o espaço urbano em arte”, convida o secretário Anderson de Souza.