A obra teve como foco oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade de vida aos frequentadores, especialmente da Melhor IdadeFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/12/2025 10:39

Volta Redonda - Os moradores do bairro Retiro receberam um presente de Natal antecipado na noite dessa segunda-feira, dia 22, com a entrega da reforma e revitalização da Praça de Lazer Adelino Gonçalves Corrêlo, realizada pela Prefeitura de Volta Redonda. O espaço fica na Avenida Sávio Gama, em frente à esquina com a Avenida Waldir Sobreira Pires, e recebeu investimento em torno de R$ 200 mil.

Entre as melhorias realizadas estão a transformação do antigo quiosque em um espaço fechado de convivência, além da recuperação do mobiliário da praça, como bancos e mesas para jogos. A obra teve como foco oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade de vida aos frequentadores, especialmente da Melhor Idade.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), responsável pela fiscalização do serviço, o projeto foi desenvolvido a partir da infraestrutura já existente. Foram realizadas adequações e ampliações nas partes elétrica e hidráulica, além da recuperação do mobiliário fixo da praça.

“Um dos objetivos era manter as características da praça de lazer, que é referência para a população local, adequando-a para um melhor aproveitamento”, explicou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

Quiosque multifuncional

O quiosque original, que antes era aberto, recebeu paredes de alvenaria e amplas janelas, permitindo a utilização do espaço para diversas atividades de lazer e convivência. O local conta com ar-condicionado, churrasqueira, pia com bancada e estrutura adequada para receber mobiliário.

Além das melhorias estruturais realizadas pelo município, a Associação dos Parceiros do Baralho, da Dama e do Dominó do Retiro adquiriu, com recursos próprios, parte do mobiliário e dos equipamentos que serão utilizados no espaço. Segundo o coordenador da associação, Dário José Maria Fernandes, os itens foram comprados com a contribuição dos próprios frequentadores.

“Nós já temos seis jogos de mesa e cadeira, armário, geladeira, seis toalhas para jogos, seis jogos de baralho, além de canetas e cadernetas para anotações”, detalhou Dário.

O projeto também incluiu a construção de uma pequena sala de reuniões e de um banheiro unissex com acessibilidade, seguindo modelo fornecido pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano). Uma rampa de acesso foi implantada para garantir inclusão, além de adequações no sistema de escoamento de águas pluviais. O telhado existente foi revitalizado e pintado.

Inauguração

Durante a inauguração, Dário José Maria Fernandes também destacou a importância do espaço para a comunidade. “Este espaço tem um valor imensurável para nós. São mais de 80 pessoas que participam das atividades, diariamente ou de forma esporádica. Antes da reforma, o local não tinha estrutura adequada e, quando chovia, ficava muito difícil permanecer aqui. Hoje o espaço está lindo, traz saúde mental, espiritual, fortalece a amizade e vamos zelar muito por ele.”

O presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Mury, Ramon Adão, ressaltou o valor simbólico da revitalização para os moradores. “Sempre defendemos que o Retiro tivesse um espaço digno como outros bairros já têm. Esse local faz parte da história da comunidade, e peço que todos cuidem dele como cuidam de suas casas. É uma honra para os moradores receber uma obra tão importante.”

Representando o deputado estadual Munir Neto, o subprefeito do bairro Retiro, Fernando Martins, destacou o impacto da obra na qualidade de vida da população. “Esta é uma noite memorável para a história da comunidade. É raro ver pessoas da terceira idade podendo se reunir em uma praça com paz, segurança e conforto para conversar e jogar. O deputado Munir, junto com o prefeito Neto, tem sido um grande parceiro da cidade, trazendo serviços e investimentos importantes para o Retiro”, disse Fernando Martins.

O vereador Betinho Albertassi explicou a origem da iniciativa e o objetivo do projeto. “Essa ideia nasceu a partir de uma conversa com o ex-deputado Edson Albertassi, quando percebemos a necessidade de oferecer um espaço digno para os idosos que se reuniam aqui para jogar baralho, dama e dominó. O prefeito Neto prontamente atendeu ao pedido e, junto com os frequentadores, construímos um projeto que garantisse mais conforto, dignidade e qualidade de vida. É um privilégio entregar essa obra à comunidade”, comentou o vereador.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a relevância da praça para o bairro e para a convivência comunitária. “Acho que valeu a pena esperar pela conclusão da obra. Agora, os moradores contam com um espaço totalmente renovado, mais confortável, acessível e com melhores opções de lazer. Essa praça é um ponto tradicional de encontro da comunidade, principalmente para a terceira idade, e precisava oferecer mais dignidade, segurança e bem-estar. Tenho certeza de que este espaço vai proporcionar muitos momentos agradáveis de convivência, fortalecendo os laços entre os moradores e valorizando ainda mais o bairro Retiro”, concluiu o prefeito.