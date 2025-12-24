O ano encerra com 3.010 pessoas certificadas em cursos e oficinas de capacitação profissional - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O ano encerra com 3.010 pessoas certificadas em cursos e oficinas de capacitação profissionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/12/2025 14:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), divulgou o balanço das ações realizadas pelo Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda ao longo de 2025. O ano encerra com 3.010 pessoas certificadas em cursos e oficinas de capacitação profissional, oferecidos entre fevereiro e dezembro nos equipamentos socioassistenciais do município.

Os dados apontam crescimento na participação da população: de fevereiro a maio, foram certificados 953 participantes; de junho a setembro, 998; e entre setembro e dezembro, 1.059. No período, foram abertas 118 turmas, distribuídas entre os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Inclusão Produtiva (CIPs), o Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa).

O programa mantém três CIPs em funcionamento (Vila Mury, Verde Vale e Vila Rica), além do Cepa, no bairro São Sebastião, e três quiosques de comercialização de produtos feitos pelos participantes. Os pontos de venda ficam na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres e no Mercado Popular da Vila Santa Cecília, com boxes destinados a artesanato e produtos alimentícios.

Entre os cursos oferecidos ao longo do ano estão: Artes em Vidro; Artesanato com Feltro; Bordado e Ponto Cruz; Customização; Barbeiro; Cabeleireiro; Corte e Costura; Costura Criativa; Designer de Sobrancelhas; Manicure e Designer de Unhas; Massagem Relaxante; Trancista; e Marketing Digital. Parcerias com instituições como SENAI e IQP/ICT ampliaram a oferta, possibilitando cursos técnicos em Assistente de Qualidade, Eletricidade Residencial, Bombeiro Hidráulico, Manutenção de Ar-Condicionado, Recreação Social, Cuidador de Idosos e Pessoas com Deficiência, entre outros.

Atendendo a quem mais precisa

As oficinas atendem prioritariamente famílias em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 16 anos, mas também disponibilizam vagas para a comunidade em geral. Desde 2021, aproximadamente sete mil pessoas já foram certificadas.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou o impacto da política pública. “A inclusão produtiva traz autonomia para os nossos usuários e muda a realidade das suas vidas. Ser capacitado para atuar como empreendedor individual ou para o mercado de trabalho promove mudanças que reverberam em toda a sociedade”, ressaltou a secretária.

A gestora do Programa Municipal de Inclusão Produtiva e do Projeto Novos Horizontes, Marlene Mota, reforçou o compromisso com a participação comunitária. “Encerramos um ciclo com resultados significativos e já estamos realizando, nos Cras, o levantamento de interesses da comunidade para definir os cursos de 2026. Nosso compromisso é garantir formações alinhadas às necessidades reais da população e ampliar as oportunidades de geração de renda.”

As próximas turmas do Programa de Inclusão Produtiva estão previstas para começar em fevereiro de 2026.