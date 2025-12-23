Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairro - Foto: Divulgação/Semop

Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairroFoto: Divulgação/Semop

Publicado 23/12/2025 18:22

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou, nesta semana, uma operação de ordenamento e reforço da segurança no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A iniciativa integrou uma força-tarefa voltada ao combate ao uso de drogas, furtos e outras práticas ilícitas na localidade.

Durante a ação, uma câmera de monitoramento foi reposicionada e outras duas novas serão instaladas ao longo dos próximos dias. Um dos pontos que conta com vigilância 24 horas é a Rua Cuba.

Como medida complementar, buracos abertos às margens da linha férrea e brechas em grades da passarela - utilizadas para facilitar a fuga de criminosos - foram devidamente fechados, reforçando ainda mais a segurança da área, que permanece sob monitoramento permanente das forças de segurança.

A operação foi coordenada pelo secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, que esteve presente no local e destacou a importância do trabalho preventivo aliado à tecnologia e à presença constante das forças de segurança.

“Nosso objetivo é garantir mais tranquilidade à população. A presença da Ordem Pública, aliada ao uso da tecnologia e à atuação integrada das forças de segurança, inibe ações criminosas e devolve à população a sensação de segurança que ela merece. Além dos equipamentos de vigilância, haverá um reforço no policiamento”, afirmou o secretário.

A atuação contínua da Ordem Pública, em conjunto com as demais forças de segurança do município, tem sido fundamental para manter a ordem, proteger os moradores e assegurar o direito de ir e vir com segurança em todos os bairros da cidade.