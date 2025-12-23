Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairroFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública de Volta Redonda realiza operação e reforça segurança na Vila Americana
Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairro, enquanto outro equipamento foi reposicionado
Ordem Pública de Volta Redonda realiza operação e reforça segurança na Vila Americana
Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairro, enquanto outro equipamento foi reposicionado
Moradores do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda recebem a visita do Papai Noel
Bom Velhinho esteve na instituição na tarde desta terça-feira (23), quando entregou presentes e levou alegria para a Terceira Idade
Formatura do Curso de Libras celebra inclusão e acessibilidade em Volta Redonda
Cerimônia marcou a conclusão da formação anual e reforçou o compromisso do município com a promoção da comunicação e da cidadania da comunidade surda
Prefeitura de Volta Redonda entrega reforma e revitalização de área de lazer a moradores do Retiro
Praça de Lazer Adelino Gonçalves Corrêlo também ganhou espaço de convivência com ar-condicionado
Exposição ‘Hip Hop – Identidade e Movimento’ é aberta no Zélia Arbex, em Volta Redonda
Abertura da mostra no espaço das artes, localizado na Vila Santa Cecília, contou com apresentações de DJ e videoclipes
Novo mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista atende a mais 14 pacientes
Procedimentos foram realizados entre a quarta-feira (17) e sábado (20)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.