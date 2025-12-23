Bom Velhinho esteve na instituição na tarde desta terça-feira (23) - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/12/2025 18:20

Volta Redonda - O Lar dos Velhinhos de Volta Redonda recebeu na tarde desta terça-feira (23) uma visita muito especial, quando o Papai Noel do Natal da Cidadania foi entregar os presentes antecipados para os idosos que moram na instituição, localizada no bairro Monte Castelo. Acompanhado de uma das Noeletes, o Bom Velhinho passou pelo Lar dos Velhinhos antes de ir para a Casa do Papai Noel, na Vila Santa Cecília, levando alegria e solidariedade para a turma da Terceira Idade.

Além da distribuição dos presentes, o Papai Noel aproveitou para conversar com os idosos, que ficaram muito felizes com a visita na antevéspera do Natal. Eles ainda ganharam uma lembrancinha oferecida pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Uma das moradoras do Lar dos Velhinhos, Ana Lúcia Pires Farias disse que a visita do Papai Noel teve a sensação de uma viagem até o passado. “Achei maravilhoso, me fez lembrar do meu tempo de infância, porque a minha família sempre gostou muito de festa, do Natal. E o Papai Noel, além de ser muito simpático, trouxe bastante alegria, aumenta a união entre a gente. Eu gostei muito.”

Rita do Nascimento Silva foi outra que ficou muito contente com a surpresa. “Foi muito bonito, a presença dele é muito importante, porque é uma época de final de ano, de festa. Foi uma ótima surpresa.”

A enfermeira responsável técnica do Lar dos Velhinhos, Priscila Dotta, disse que um evento como esse ajuda a resgatar a memória afetiva dos idosos, além de aumentar a autoestima. “Independente de morarem em um lar para idosos, é muito importante para eles que voltem a ser crianças, a presença do Papai Noel reforça essa lembrança. É muito importante para eles receberem a visita, ser lembrados; são pessoas, seres humanos que precisam e merecem amor, carinho, respeito, serem tratados com dignidade”, afirmou.

O gestor do Banco da Cidadania (responsável pela organização do Natal da Cidadania e Cada do Papai Noel), Ricardo Ballarini, enfatizou a importância da visita para os idosos que vivem na instituição.

“Sabemos que as festas de final de ano são momentos em que as pessoas ficam muito emotivas, e que para eles, em especial, pode ser um período de muita carência. A visita do Papai Noel acaba sendo um momento especial, de troca de afetos, que certamente levou muita alegria e conforto para todos.”

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a alegria que o Natal da Cidadania promove é o maior presente. “Esse Natal tem sido o mais solidário e inclusivo, e ver o brilho nos olhos da nossa Melhor Idade é o presente antecipado. Parabéns a todos que contribuíram para esse momento.”