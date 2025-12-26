Um levantamento da organização aponta que cerca de 105 mil pessoas passaram pela Praça Brasil durante os dias do evento - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Um levantamento da organização aponta que cerca de 105 mil pessoas passaram pela Praça Brasil durante os dias do eventoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/12/2025 14:15

Volta Redonda - Durante 19 dias, Volta Redonda viveu um clima natalino inédito em sua história, com a Casa do Papai Noel aberta ao público e diversas atrações especiais na Praça Brasil. Além disso, a prefeitura espalhou a iluminação de Natal por toda a cidade. Pontes, árvores, a Praça Brasil e monumentos seguem iluminados, prolongando a magia até o início de janeiro, quando a decoração começa a ser retirada. Um levantamento da organização aponta que cerca de 105 mil pessoas passaram pela Praça Brasil durante os dias do evento.

“Vivemos um dos natais mais bonitos de Volta Redonda. Tudo ficou lindo e encantador, e fizemos isso para todos, especialmente para as nossas crianças. Quero agradecer o trabalho e a dedicação de cada um: a organização liderada por Ricardo Ballarini e a equipe de elétrica comandada por Edmar Borges, que foi incansável e impecável em todos os detalhes. Planejamos um Natal bonito, mas ele foi superado. Nossa festa, que é tradicional, ficou maravilhosa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, destacando que o Natal da Cidadania é um dos eventos mais importantes do calendário municipal. “Um Natal de muita saúde e alegria para todos!", deseja.

Decoração de Natal é elogiada pelo público

O cenário da Praça Brasil surpreendeu os visitantes: foram instaladas 12 árvores de Natal com oito metros de altura — seis vezes mais do que no ano passado —, além de duas árvores de 15 metros com efeitos especiais e três cerejeiras de seis metros em cores variadas, sucesso da edição anterior. As estruturas foram posicionadas em pontos estratégicos da praça, como o chafariz e o pórtico principal. As árvores foram fornecidas por uma empresa contratada, mas toda a concepção artística, acabamentos e decoração ficaram a cargo da equipe do Banco da Cidadania.

A ornamentação trouxe novidades marcantes, como um pórtico com estação de trem em frente ao túnel iluminado, grama vermelha, cerejeira com bancos e cinco cisnes luminosos flutuando na fonte central e em outros pontos da praça.

O espetáculo visual contou ainda com seis máquinas de neve e duas máquinas de bolhas com fumaça posicionadas nas áreas externas. A base do obelisco também recebeu uma cascata de luzes, criando um efeito especial que encantou o público.

A dona de casa Geovana Bernardo, moradora de Barra Mansa, levou a filha para receber um presente do Papai Noel. “Todo ano eu venho. O Natal daqui é uma diversão especial para as crianças e está muito iluminado”, disse.

Deficiente visual, Miriam Pimentel visitou a praça com o marido e a neta. “Dei uma volta pela praça com minha neta, que me contou que tudo está lindo: as luzes, os enfeites e a ornamentação do lago. Senti que o Natal de Volta Redonda traz boas vibrações para a cidade”, destacou.

A representante comercial Juliana Marçal acompanhou a filha, integrante da fanfarra da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), durante as apresentações de abertura. Ela elogiou o empenho da cidade na inclusão. “Todo ano a gente vem, e este ano está surpreendente. As luzes ficaram lindas. O prefeito está de parabéns pelo apoio à inclusão, que é muito importante”, afirmou.

A psicóloga Evelyn Andrade também se surpreendeu. “Foi além do que imaginávamos. Realmente, tudo ficou espetacular”, ressaltou.

A garotada também gostou da decoração. Alana Nascimento, aluna de 12 anos da Escola Municipal Mato Grosso do Sul, disse que ficou encantada. “Está incrível, tudo iluminado. Amei os enfeites e as luzes”, contou. Já Pedro Lucas, também de 12 anos, destacou os efeitos especiais. “Gostei muito da entrada do túnel e da neve. Está tudo muito bonito”, disse.

Iluminação chega aos bairros e impulsiona o comércio

A iluminação dos bairros foi coordenada pelo Departamento de Elétrica e Iluminação Pública (Deip). De acordo com o diretor Edmar Borges, o trabalho teve início cerca de um mês antes do evento.

“Mobilizamos muitos funcionários para subir em árvores, prédios, viadutos e pontes a fim de instalar as luzes. Valeu a pena, pois conseguimos proporcionar um Natal muito especial para a cidade. Todos os centros comerciais — ou seja, cerca de 16 bairros — foram iluminados, o que certamente contribuiu para o aumento das vendas nesses locais. Instalamos mais de 4 milhões de lâmpadas de LED em árvores naturais e artificiais, além de cascatas de luzes nas ruas e figuras iluminadas em diversos pontos de Volta Redonda e na Praça Brasil. Foi um grande trabalho, aliado ao reaproveitamento de materiais, que realizamos para levar o Natal mais bonito da região e celebrar uma data tão importante para nossa cidade”, explicou.

Crianças são presenteadas pelo Papai Noel

Além dos abraços e do carinho do Bom Velhinho, mais de 25 mil crianças receberam presentes na tradicional Casa do Papai Noel, instalada no centro da Praça Brasil. Dentro e fora da casa, o cenário encantou pais e filhos, que aproveitaram para registrar momentos em família.

A aposentada Tatiana Jacob levou o neto Carlos Abraão para visitar o Papai Noel. “Gostamos muito do Natal da nossa cidade, e meu neto fica muito feliz em receber o presente e tirar foto com ele”, disse.

O feirante Marcelo Davi, que também levou o neto, elogiou a organização. “Estamos todos felizes. O trabalho ficou maravilhoso. Natal é isso: alegria para as famílias e para as crianças. E o mais legal é o Papai Noel distribuindo presentes. Parabéns a toda a equipe”, afirmou.

A técnica de enfermagem Aline Daura, que acompanhava o neto, também aprovou a decoração. “O Natal de Volta Redonda foi surpreendente. Gostei da iluminação espalhada pela cidade e dos personagens que acompanharam o Papai Noel. Eles fizeram a diferença e trouxeram ainda mais alegria”, comentou.

O coordenador do projeto e gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, elogiou toda a equipe, incluindo o trabalho do cenógrafo Paulo Bernardo, que projetou a decoração da Praça Brasil. “Esse foi um trabalho muito importante pela questão da sustentabilidade, onde reaproveitamos muitos materiais dos anos anteriores e de outros projetos da prefeitura”, disse Ballarini.

Ele destacou ainda que o Papai Noel também realizou visitas a instituições e eventos, como o projeto Laço Azul, a festa da família da UGB (Universidade Geraldo Di Biase), a Fundação Beatriz Gama e o Lar dos Velhinhos no bairro Monte Castelo.

“Além disso, a Praça Brasil foi palco de diversos espetáculos ao longo do período, com apresentações de corais, incluindo de crianças autistas, da Escola Dr. Hilton Rocha, além de dança, teatro, fanfarra da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e o show especial dos Tambores de Aço”, enumerou.

Ricardo ressaltou ainda que pessoas com deficiência tiveram atendimento prioritário na Casa do Papai Noel. “O acolhimento e a inclusão das pessoas com deficiência foi um cuidado planejado pela organização. Tivemos acessibilidade para os cadeirantes, principalmente, na entrada para a Casa do Papai Noel. Com essa logística, tivemos um aumento significativo no atendimento. Foi muito gratificante para toda a equipe, para os pais e para as crianças, que puderam ser recebidas com prioridade pelo Papai Noel”, concluiu.