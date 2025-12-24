Projeto da AAPVR se consolida como referência em prevenção e inclusão social em escolas da região - Foto: Divulgação

Projeto da AAPVR se consolida como referência em prevenção e inclusão social em escolas da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 24/12/2025 14:38

Volta Redonda - O Projeto Circuito Pela Vida encerra o ciclo de 2025 celebrando números expressivos e, principalmente, o impacto positivo gerado nos municípios atendidos ao longo do ano. Realizado pela Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) juntamente com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o projeto atendeu diretamente mais de 30 escolas nos municípios de Volta Redonda, Barra do Piraí e Pinheiral.

Ao longo de 2025, o Circuito Pela Vida consolidou sua atuação como uma importante ferramenta de prevenção ao uso de drogas, promoção da cidadania e fortalecimento de vínculos sociais. Por meio de palestras, rodas de conversa e atividades educativas, o projeto levou informação, acolhimento e orientação a estudantes de diferentes idades, dialogando diretamente com a realidade vivida dentro e fora das salas de aula, com presença em diversas feiras e eventos de grande circulação da região.

O projeto ainda ampliou seu alcance por meio de cursos profissionalizantes gratuitos na área digital, com aulas online e certificação, abordando temas como produção de podcast, fotografia com celular, videomaker básico, empreendedorismo digital com uso de inteligência artificial e criação de conteúdo. As capacitações contribuíram para a qualificação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da autoestima dos participantes. Os cursos profissionalizantes foram também levados aos adolescentes do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), levando novos caminhos para a vida profissional aos jovens em ressocialização

Outro destaque do projeto ao longo do ano foi o podcast Circuito Pela Vida, que trouxe episódios semanais com histórias reais de superação, depoimentos de pessoas em recuperação e análises de profissionais das áreas da saúde, assistência social e educação. O conteúdo diversificou o alcance da mensagem do projeto, promovendo conscientização e diálogo contínuo sobre prevenção, cuidado e reinserção social.

O presidente da AAP-VR, Geraldo Vida, destacou o impacto que o projeto teve nos locais onde passou. “O Circuito Pela Vida é um projeto que toca pessoas de verdade. Quando chegamos às escolas, conversamos com os jovens, ouvimos suas histórias e levamos informação, estamos prevenindo, cuidando e salvando caminhos. Encerrar 2025 com mais de 30 escolas atendidas, feiras e ações em diversos municípios, mostra que o trabalho tem impacto real na sociedade. Mais do que números, são vidas alcançadas, famílias orientadas e oportunidades criadas. Esse projeto reafirma o papel da AAPVR como uma instituição comprometida com a transformação social, com a educação e com a construção de um futuro mais consciente e humano para todos”, disse.

“Ver o projeto crescer, se organizar e fazer diferença concreta na comunidade trouxe um sentimento muito forte de propósito. Cada ação, cada atendimento, cada conversa com os pacientes reforçou o porquê eu escolhi a odontologia e também a importância de usar nosso conhecimento pra algo maior. Fecho esse ano muito grato por fazer parte do Circuito Pela Vida, pelas pessoas envolvidas e por tudo que construímos juntos”, disse o dentista do projeto, Ciro Torres.

O trabalho desenvolvido pelo projeto também ganhou reconhecimento nacional, sendo destaque nas redes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e no portal do Governo Federal, evidenciando a relevância da iniciativa e o impacto das ações realizadas no Sul Fluminense.

Para a AAPVR, o encerramento do ciclo representa mais do que números. Marca um ano de escuta ativa, presença nos territórios, construção de confiança e transformação social. O projeto encerra 2025 com a missão cumprida e com a expectativa de ampliar ainda mais suas ações nos próximos anos, fortalecendo parcerias e levando informação, oportunidades e esperança a quem mais precisa.

O Circuito Pela Vida segue como exemplo de que políticas sociais bem executadas, aliadas à educação e ao cuidado humano, são capazes de gerar mudanças reais e duradouras na vida das pessoas e das comunidades.