Foram 6.270 procedimentos até novembro, um aumento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano passadoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/12/2025 14:18

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, fecha o ano de 2025 com recorde histórico de cirurgias realizadas. De acordo com o último levantamento, divulgado no fim de novembro, a unidade realizou 6.270 procedimentos, superando os 5.438 realizados no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 15,3% no volume total de atendimentos cirúrgicos e reforça o compromisso da unidade em ampliar o acesso, reduzir filas e garantir um atendimento de qualidade à população.

Entre as especialidades que compõem o quadro cirúrgico do HSJB, algumas se destacaram pelo aumento expressivo no número de procedimentos realizados em 2025, em comparação com 2024: oftalmologia, que saltou de 199 para 625 cirurgias, aumento de 214%; buco-maxilo, de 81 para 109, aumento de 34,6%; traumato-ortopedia, de 1.495 para 1.667, acréscimo de 11,5%; e gineco-obstetrícia, de 1.195 para 1.308, crescimento de 9,5%.

O diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, destacou que o marco não é só um número, mas vidas que foram transformadas. “Esse resultado só foi possível graças aos investimentos feitos nos últimos anos, com a modernização do hospital, aquisição de novos equipamentos e, sobretudo, a valorização da nossa equipe multidisciplinar. Quando direcionamos recursos de forma estratégica para infraestrutura, tecnologia e qualificação profissional, o impacto é direto: mais eficiência, mais agilidade e mais segurança para os pacientes”, disse.

Mutirões fortalecem a assistência e reduzem filas

Para alcançar o recorde histórico, o Hospital São João Batista reforçou ao longo do ano a estratégia dos mutirões de cirurgias aos fins de semana, ação que se tornou uma das principais ferramentas para ampliar a capacidade de atendimento.

Os mutirões foram concentrados em especialidades com maior demanda reprimida, como ortopedia e oftalmologia. A iniciativa permitiu diminuir o tempo de espera para cirurgias eletivas e garantir que mais pacientes fossem atendidos em menor intervalo de tempo.

“Esse avanço só foi possível graças ao trabalho dedicado dos nossos profissionais e à estratégia dos mutirões de fim de semana, que permitiram acelerar procedimentos e atender quem mais precisava. Vamos seguir investindo, ampliando serviços e garantindo que cada cidadão tenha atendimento digno, rápido e de qualidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ampliação no atendimento

Em breve, o Hospital São João Batista vai ganhar um prédio anexo, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. Com cinco pavimentos, o local vai abrigar Centro Cirúrgico; Centro de Material Esterilizado (CME); unidade de internação pós-cirúrgica, com capacidade para dez leitos; nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos; e uma UCI (Unidade de Cuidadoso Intermediários), com dez leitos, além de outros setores.