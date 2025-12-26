Foram 6.270 procedimentos até novembro, um aumento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano passadoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, encerra 2025 com recorde histórico de cirurgias realizadas
Foram 6.270 procedimentos até novembro, um aumento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano passado
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, encerra 2025 com recorde histórico de cirurgias realizadas
Foram 6.270 procedimentos até novembro, um aumento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano passado
Com novidades e foco na inclusão, Natal da Cidadania de Volta Redonda recebeu mais de 100 mil pessoas
Evento, iniciado no começo de dezembro, levou a magia natalina para toda a cidade
Circuito Pela Vida encerra ciclo de 2025 com mais de 30 escolas atendidas e forte impacto social no Sul Fluminense
Projeto da AAPVR se consolida como referência em prevenção e inclusão social em escolas da região
Prefeitura de Volta Redonda realiza ações de Natal na Rede de Atenção Psicossocial
Confraternizações e atividades especiais reforçam inclusão e cuidado humanizado em saúde mental
Prefeitura de Volta Redonda certifica mais de 3 mil formandos pelo Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda em 2025
Iniciativa ampliar oportunidades de trabalho e autonomia para moradores em situação de vulnerabilidade; desde 2021, aproximadamente sete mil pessoas já foram certificadas
Ordem Pública de Volta Redonda realiza operação e reforça segurança na Vila Americana
Duas novas câmeras serão instaladas em local estratégico do bairro, enquanto outro equipamento foi reposicionado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.