Com a oferta de cursos gratuitos em parceria com o SENAI, foi ampliado as chances de inserção no mercado de trabalhoFoto: Divulgação/PMR

Publicado 26/12/2025 14:23

Resende - O ano de 2025 foi marcado por uma série de avanços e conquistas para o município de Resende, por meio do trabalho da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. As ações da pasta contribuíram diretamente com o fortalecimento da economia local, com a modernização dos processos públicos e com a ampliação de oportunidades para empreendedores, trabalhadores e artesãos do município.

Logo no início do ano, a secretaria realizou uma pesquisa com objetivo de impulsionar o comércio de Campos Elíseos, reunindo diagnósticos essenciais para orientar melhorias no setor varejista. Na sequência, a Prefeitura firmou um convênio para integrar o município ao sistema REDESIM, marcando mais um passo importante na desburocratização do empreendedorismo.

A qualificação profissional também foi destaque neste ano, com a oferta de cursos gratuitos em parceria com o SENAI, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Ainda na área de desenvolvimento, foi publicado o edital de credenciamento de terrenos destinados à implantação de condomínios industriais, uma medida estratégica para atrair novos investimentos e impulsionar a atividade econômica do município. A geração de empregos também ganhou destaque com a criação do programa Emprega Mais Resende, que levou serviços gratuitos e oportunidades de trabalho aos moradores de Visconde de Mauá.

Já a modernização dos processos empresariais avançou com o lançamento do REGIN 2.0, plataforma que torna mais ágil e eficiente a abertura, alteração e renovação de empresas em Resende, facilitando o ambiente de negócios e fortalecendo o desenvolvimento local.

O mercado de trabalho foi mais um dos destaques da gestão municipal em 2025. Durante o ano, Resende continuou crescendo na geração de empregos e não só cresceu como liderou o quesito na região do Médio Paraíba, que engloba 12 municípios. Isso é o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que analisa o mercado de trabalho de âmbito nacional, do Governo Federal. Até outubro de 2025, as estatísticas indicam que Resende teve o melhor saldo de empregos da região do Médio Paraíba, com balanço de 936 empregos.

Fechando o ciclo de ações, a Prefeitura lançou o projeto Trilha Renova Varejo, iniciativa voltada ao fortalecimento dos lojistas locais por meio de capacitação, inovação e estratégias de modernização do comércio. O município também apoiou o lançamento da Expo Agulhas Negras, feira que surge, em parceria com a Prefeitura de Itatiaia, como um importante espaço para fomentar o desenvolvimento estratégico e ampliar o potencial de investimentos na região a partir de 2026.

Com essas iniciativas, 2025 se consolida como um ano de avanços para o desenvolvimento de Resende, reforçando o compromisso da gestão municipal em promover um ambiente mais dinâmico, inovador e favorável aos empreendedores e trabalhadores do município.