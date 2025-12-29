Kleber Lucas e Mattos Nascimento se juntam a Samuel Miranda, Willian Nascimento e ao pastor Eloi Oliveira - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/12/2025 13:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda confirma mais duas grandes atrações para o Festival Gospel que acontece nesta terça-feira (30), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, antecipando as comemorações do tradicional Réveillon da Paz. Kleber Lucas e Mattos Nascimento se juntam a Samuel Miranda, Willian Nascimento e ao pastor Eloi Oliveira, ampliando a programação do evento, que promete reunir fiéis e famílias em uma noite de louvor e celebração para a chegada do novo ano.

As apresentações começam às 18h, com uma sequência de música, mensagens de fé e comunhão. Reconhecidos nacionalmente, os cantores trazem repertórios marcantes, que somam sucessos consagrados e canções que atravessam gerações.

“O Festival Gospel é um momento importante, pois promove fé, união e uma mensagem de paz para a nossa cidade. A confirmação de Kleber Lucas e Mattos Nascimento fortalece ainda mais a programação e valoriza um evento pensado para as famílias de Volta Redonda. Queremos que a população viva esse momento especial, que antecipa o Réveillon da Paz com respeito, espiritualidade e alegria”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O Festival Gospel conta com patrocínio da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro). O evento é gratuito e aberto ao público, marcando o início das celebrações do Réveillon da Paz de Volta Redonda.