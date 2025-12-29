Ao longo do ano, mais de 4,3 mil idosos estiveram presentes nas atividades promovidas pelos 70 grupos de convivência - Foto: Divulgação/Smas

Ao longo do ano, mais de 4,3 mil idosos estiveram presentes nas atividades promovidas pelos 70 grupos de convivênciaFoto: Divulgação/Smas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), divulgou o balanço das ações desenvolvidas em 2025 junto ao público da Melhor Idade atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Ao longo do ano, mais de 4,3 mil idosos estiveram presentes nas atividades promovidas pelos 70 grupos de convivência distribuídos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência de toda a cidade.

Com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários, prevenir o isolamento social, estimular o protagonismo e garantir oportunidades de convivência, lazer, cultura e aprendizado, o SCFV tornou-se primordial nas atividades diárias dos idosos, com impacto positivo na qualidade de vida deste público.

Entre as atividades que marcaram 2025, a cidade realizou o tradicional Bloco da Vida durante o Carnaval, reunindo 180 idosos em 12 alas temáticas. No Junho Violeta, cerca de 100 participantes caminharam para reforçar a conscientização sobre a prevenção à violência contra a pessoa idosa.

Outro destaque foi o “Arraiá da Melhor Idade”, realizado em agosto e que reuniu mais de mil pessoas – entre idosos, familiares e colaboradores –, celebrando a cultura popular, a dança e a integração comunitária, com toda organização das comidas típicas confeccionadas pelos grupos de convivência. Também ao longo do ano, a Quadrilha da Convivência do Cras Jardim Ponte Alta, formada por cerca de 40 idosos, apresentou-se em diferentes festas juninas promovidas pelos Cras e em eventos onde foram convidados, como em escolas, igrejas e clubes.

A Festa do Folclore, realizada em setembro, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mobilizou integrantes dos 70 grupos dos idosos, com apresentações culturais, organização e venda de comidas típicas e exposições temáticas das regiões do Brasil. Já durante o Desfile Cívico de 7 de Setembro, cerca de 100 idosos representaram a Melhor Idade com apresentações da Fanfarra e da Quadrilha da Convivência.

O Baile dos Idosos, realizado mensalmente, com participação em média de 450 idosos, consolidou-se como um dos encontros mais aguardados pelos integrantes dos grupos, neste ano, reivindicado por eles sua retomada.

Viagem a Teresópolis

A maior ação do ano, no entanto, foi a viagem dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos à cidade de Teresópolis, no Hotel Le Canton, que proporcionou a mais de 4 mil idosos dois dias de passeio, lazer, diversão e convivência.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, os números apresentados revelam muito mais que a quantidade de ações realizadas, mas também impactos positivos na vida das pessoas idosas. Rosane reforçou ainda que a expansão das atividades é prioridade para a gestão municipal.

“Nosso compromisso é ampliar continuamente as ações, garantindo que todos os idosos da cidade tenham acesso a espaços seguros, acessíveis e acolhedores. A convivência garante melhor qualidade de vida”, reforçou a secretária.

As ações realizadas em 2025 somam-se a atividades permanentes oferecidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tais como: Violão, Dança, Teatro, Desenho, Futsal, Basquete, Ballet, Taekwond, Karatê, Dança de Salão, Jiu-Jitsu, Capoeira, Violino, Yoga. Entre os profissionais técnicos que atuam nesses serviços, estão também: os orientadores sociais, psicólogos e assistentes sociais.