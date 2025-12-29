Iniciativa mobilizou unidades básicas e intensificou a campanha para o cuidado integral à saúde da mulher no município - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/12/2025 13:42

Volta Redonda - A campanha Primavera Rosa, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforçou ao longo dos últimos meses as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, ampliando o acesso da população feminina aos serviços da rede municipal de saúde. A iniciativa foi concluída na última sexta-feira, dia 19.

Durante o período da campanha, foram realizados 4.218 exames preventivos (Papanicolau), além de 2.487 encaminhamentos para mamografia, fortalecendo a detecção precoce da doença. Também foram aplicadas 993 doses da vacina contra o HPV, contemplando crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 19 anos.

As ações da Primavera Rosa incluíram a abertura das 46 unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) em datas estratégicas, com a realização de “Dias D” aos sábados, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. As unidades ofertaram coleta de exame preventivo, encaminhamento para mamografia, avaliação ginecológica e vacinação.

A campanha teve início em setembro, com evento de abertura realizado na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, que destacou a importância do cuidado integral à saúde feminina, com ações de acolhimento, orientação e conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce.

A secretária de Saúde, Márcia Cury, reforça que os serviços de prevenção, rastreamento e acompanhamento continuam sendo ofertados regularmente na rede municipal, mantendo Volta Redonda como referência em cuidado, acolhimento e atenção à saúde da mulher.

“A Primavera Rosa foi fundamental para fortalecer o programa Prevenir e a Linha de Atenção Oncológica (LAO), ampliando a adesão das mulheres ao rastreio organizado do câncer. Com isso, garantimos mais agilidade no diagnóstico e no início do tratamento, aumentando significativamente as chances de cura. A prevenção salva vidas. Nosso compromisso é garantir acesso aos exames, acolhimento e cuidado humanizado para todas as mulheres”, afirmou Márcia Cury.