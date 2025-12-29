Iniciativa mobilizou unidades básicas e intensificou a campanha para o cuidado integral à saúde da mulher no municípioFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Saúde de Volta Redonda encerra Primavera Rosa com milhares de atendimentos e reforça prevenção ao câncer
Iniciativa mobilizou unidades básicas e intensificou a campanha para o cuidado integral à saúde da mulher no município
Mais de 4,3 mil idosos participam de atividades para a Melhor Idade em Volta Redonda em 2025
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, envolveu os 70 Grupos de Convivência da cidade em ações ao longo do ano
Hemonúcleo de Barra Mansa terá atendimento para coleta nos dias 29 e 30 de dezembro
Unidade estará fechada nos dias subsequentes, voltando a abrir em 05 de janeiro; coletas de sangue são realizadas das 07 às 11h
Setor de indústrias, comércio e serviços fomenta empreendedorismo e Resende lidera geração de empregos
Município avançou na implantação de condomínios industriais e realizou projetos estratégico para atrair novos investimentos
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, encerra 2025 com recorde histórico de cirurgias realizadas
Foram 6.270 procedimentos até novembro, um aumento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano passado
Com novidades e foco na inclusão, Natal da Cidadania de Volta Redonda recebeu mais de 100 mil pessoas
Evento, iniciado no começo de dezembro, levou a magia natalina para toda a cidade
