Iniciativa percorreu 70 bairro durante o anoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/12/2025 13:47

Volta Redonda - O projeto Palco Sobre Rodas encerra o ano de 2025 com resultados expressivos e ampla presença nos bairros de Volta Redonda. Ao longo do ano, o palco itinerante percorreu 70 bairros, levando cultura, arte e entretenimento para diferentes regiões da cidade e ampliando o acesso de mais de 35 mil pessoas às atividades culturais. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e patrocínio da concessionária de energia elétrica Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sesec-RJ), por meio da lei de incentivo à cultura.

Com uma programação plural e acessível, o Palco Sobre Rodas promoveu apresentações musicais, espetáculos teatrais, performances culturais e atividades voltadas para públicos de todas as idades. O projeto tem como principal objetivo democratizar o acesso à cultura, descentralizando as ações culturais e valorizando os espaços públicos e os artistas locais.

Alexandre Clayton, presidente da Associação de moradores do bairro São Cristóvão, falou sobre a importância de o Palco Sobre Rodas circular pelos bairros, levando cultura diretamente para a população. “Tem famílias que não têm recurso para se deslocar, então é como se fosse um pedacinho da cultura que vai até a periferia. Todos estão de parabéns. Que o Palco Sobre Rodas siga por muitos e muitos anos”, afirmou.

“Acho um projeto extremamente importante, inspirador, pois ele mostra que a cultura não precisa ficar restrita a um só espaço; pelo contrário: deve circular, chegar perto das pessoas e ocupar os bairros, levando apresentações artísticas para a comunidade. O projeto aproxima o público da arte e promove momentos de encontro. Levar cultura aos bairros é valorizar a identidade local, porque muitas vezes o acesso à arte é limitado e o Palco Sobre Rodas ajuda a quebrar essa barreira, fortalece e contribui para a formação cultural da população, mostrando que a cultura é um direito de todos”, afirmou Sônia Gomes da Silva, presidente da Associação de Moradores do bairro Água Limpa.

O projeto

O Palco Sobre Rodas leva momentos de cultura, arte e lazer de forma gratuita aos bairros, proporcionando a integração na comunidade. As atividades, abertas para toda a família, chegam a diferentes públicos, de forma acessível e inclusiva.

O caminhão que sedia o projeto tem carroceria adaptada que funciona como palco para os números principais, e outras atividades acontecem junto ao público, de forma interativa, promovendo entretenimento familiar, social e informal.

“Apoiar projetos como o Palco Sobre Rodas faz parte do compromisso da Light com o desenvolvimento social e cultural dos municípios que atendemos. Acreditamos que a cultura tem papel essencial na educação, na inclusão e no fortalecimento das comunidades. Por isso, investimos em iniciativas que aproximam as famílias, estimulam novas experiências e ampliam o acesso da população às artes. É dessa forma que seguimos contribuindo para um Rio de Janeiro mais vibrante e conectado às pessoas”, disse Daniel Mendonça, superintendente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Light.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, ressaltou que o Palco Sobre Rodas é um dos maiores programas de descentralização da cultura da história de Volta Redonda.

“A gente transforma os bairros, principalmente das periferias, em verdadeiros centros culturais a céu aberto. É uma característica da nossa administração sair dos equipamentos culturais e utilizar os espaços públicos, as ruas. O Palco Sobre Rodas é uma prioridade dentro da política cultural do governo. Esse ano foi um sucesso, avançamos muito, e ano que vem já vamos iniciar a nova temporada com novidades”, declarou.